Nieuwe Ben 10 titel komt 14 november

De Britse uitgever Outright Games, U&I Entertainment en Cartoon Network hebben aangekondigd te werken aan twee titels gebaseerd op de populaire Cartoon Network series Ben 10 en Adventure Time. De Adventure Time titel zal op een later tijdstip worden onthult, maar de Ben 10 game krijgt vandaag al de volle aandacht.















Op 14 november moet Ben 10 verschijnen voor PC, PlayStation 4, Xbox One en Nintendo Switch. In de game volg je Ben die de meer bekende en beruchte schurken uit de serie zal bevechten met tien van zijn alien transformaties tot zijn beschikking. Het art design van de nieuwe serie word gevolgd, waarbij de game zelf een beat 'em up lijkt te zijn waarin spelers wisselen tussen verschillende transformaties en speciale krachten. Hieronder alvast de eerste screenshots.