Nieuws: Frieza in actie in Dragon Ball FighterZ

Door Rene Groen op 12-09-2017 om 15:43 Bandai Namco heeft een nieuwe trailer vrijgegeven van DRagon Ball Fighter Z. In deze video zien we Frieza die zijn destructieve kwaliteiten tentoon stelt. De game is begin 2018 verkrijgbaar voor de PC, Xbox One en PlayStation 4. Tweeten



