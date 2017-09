Nieuws: Systeemeisen NBA 2K18 bekend

Door Rene Groen op 12-09-2017 om 15:38 Bron: Dual Shockers NBA 2K18 komt eraan en ook PC gamers kunnen los gaan op het basketbalveld. Althans, als je voldoet aan de systeemeisen en gelukkig kun je dat nu bekijken.

Minimum Requirements:

OS: Windows 7×64 / Windows 8.1×64 / Windows 10×64

Processor: Intel® Core™ i3-530 @ 2.93 GHz / AMD Phenom™ II X4 805 @ 2.50 GHz or better

Memory: 4 GB RAM

Graphics: NVIDIA® GeForce® GT 450 1GB / ATI® Radeon™ HD 6770 1GB or better

DirectX: Version 11

Storage: 70 GB available space

Sound Card: DirectX 9.0x compatible Dual-Analog

Gamepad: Recommended



Recommended Requirements:

OS: Windows 7×64 / Windows 8.1×64 / Windows 10×64

Processor: Intel® Core™ i5-4430 @ 3 GHz / AMD FX-8370 @ 3.4 GHz or better

Memory: 8 GB RAM

Graphics: NVIDIA® GeForce® GTX 770 2GB / ATI® Radeon™ R9 270 2GB or better

DirectX: Version 11

Storage: 70 GB available space

Sound Card: DirectX 9.0c compatible Het spel is te draaien voor een ieder die Windows 7, 8 of 10 heeft, wel dien je er rekening mee te houden dat je zeventig Gigabyte aan vrije ruimte moet hebben om de game te kunnen installeren. Tweeten



