F1 2017 Wii U Virtual Console - Week 159 Observer SmileBASIC Review: F1 2017

Door Stefan van B op 26-08-2017 om 09:38 Bron: Gamed Het Formule 1 seizoen van dit jaar is alweer halverwege. Daarmee is het ook weer hoog tijd voor de jaarlijkse F1 game uit de stal van Codemasters. Voorzien van alle nieuwe wagens, racers en banen is F1 2017 de meest complete en actuele game die je als racefanaat zou kunnen begeren. Met een vernieuwde carričremodus belooft de game je daarnaast geheel in de Formule 1 sferen onder te dompelen. Wij trokken onze beste rijhandschoenen aan en namen plaats achter het stuur.



De carričremodus is waar je jezelf een echte Formule 1 coureur kunt wanen. Bij aanvang kies je zowel een team als een eigen coureur. Wat betreft de coureur zijn er weinig keuzemogelijkheden, waardoor je jezelf lastig met deze weet te identificeren. Anderzijds zie je het gezicht na deze keuze enkel nog als je een podiumplek bemachtigd. Jammer hierbij is dat voor elke podiumceremonie de animaties hetzelfde zijn, zodat je deze uiteindelijk wel gezien hebt. De rest van het spel beleef je uit de ogen van de coureur. Eenmaal gekozen wordt je door een agent naar haar trailer begeleid, waar ze je het contract overhandigd en vervolgens wordt doorgestuurd naar de motortechneut. Zodoende merk je al dat het spel echt probeert om je in de schoenen van een coureur te plaatsen. Tussen kwalificaties en races door spendeer je dan ook geen tijd in menu’s. Je wordt achter een tafel met een laptop gezet. Zo kan je ervoor kiezen rondom je heen te kijken en te zien wat er allemaal gebeurd – vrijwel niets, iedereen zit namelijk op een terras wat te babbelen - of je laptop te openen en daar je wagen te modificeren.





Modificatie is van meer belang dan voorheen. De game introduceert namelijk een Development Tree voor je wagen, een spelaspect dat in het begin erg overdonderend is. Er zijn zoveel verschillende aspecten van je wagen uit te bouwen dat je niet weet waar je moet starten. Gelukkig kan je aanbevelingen verkrijgen, zodat je hier niet heel veel tijd hoeft te spenderen als je dit niet wilt. Om onderdelen vrij te spelen zal je echter wel de benodigde punten moeten verdienen. Tijdens de drie verschillende oefensessies voorafgaand aan de kwalificatie en Grand Prix zelf, kan je bepaalde uitdagingen voltooien. Het is aan jou om hier wel of niet voor te gaan. Dit is erg fijn, zo behoudt je je vrijheid in de manier waarop je speelt en hoef je niet geforceerd doelen te voltooien waar je geen zin in hebt. Naast de Development Tree kan je tevens ook nog onderdelen van je voertuig managen, aangezien deze na verloop van tijd zullen slijten en als zodanig minder presteren. Je krijgt dan ook een uitgebreide F1 beleving, die verder strekt dan alleen het racen zelf.



De races zelf zijn naar wat je kan verwachten van een serie als deze. Je hoeft niet twee en een half uur lang rondjes op dezelfde baan te rijden, maar zult per Grand Prix in de carričremodus ongeveer vijftien tot twintig minuten bezig zijn. Dat is aardig lang en vereist de nodige aandacht. De game laat je meer dan eens ervaren dat Formule 1 opperste concentratie vereist. Even racen na een vermoeiende dag is niet aan te bevelen, je kunt het jezelf namelijk niet permitteren je oogleden per ongeluk dicht te laten vallen. Voor je het weet blijft je controller vibreren en heb je je wagen frontaal een muur ingeduwd. Hierdoor krijg je echter wel meer voldoening als je een race wel succesvol weet af te ronden. Hiervoor hoef je niet perse als eerst te eindigen, maar doe je er goed aan om aan je teamverwachtingen te voldoen. Zo hebben ze een ideale plek in gedachten, maar moet je ook beter presteren dan je rivaal om op lange termijn een interne rivaliteitsstrijd te winnen. De AI van je tegenstanders is ten opzichte van voorgaande jaren meer onvoorspelbaar geworden en daarmee ook meer realistisch. Zo erg zelfs dat tijdens mijn eerste race het nog geen vijf minuten duurde voordat Max Verstappen eruit klapte.





Naast het standaardverloop van de Grand Prix zijn er ook regelmatig Invitational Events te voltooien. Een rijke autoliefhebber genaamd Jonathan zal je al vroeg in je carričre vragen om bepaalde races voor hem te voltooien. Dit doe je veelal niet in je eigen wagen, maar in klassieke Formule 1 wagens. De uitdagingen zijn hier ook anders dan die door je team gesteld worden. Zo heb je een race met drie ronden, waarin je met dertig seconden vertraging start en vijf andere wagens dient in te halen. Zo verkrijgt deze modus nog wat extra afwisseling, wat het plezier en de concentratie ten goede komt. Als het je niet lukt deze doelstellingen te behalen, dan is dat geen ramp. Je zal enkel bonussen mislopen, maar kunt wel gewoon verder aan de rest van de game. Uiteindelijk zijn deze events ook nog los te spelen.



Naast het doorlopen van je carričre heeft F1 2017 haar spelers nog meer te bieden. Je kunt een losse Grand Prix en Time Trials voltooien. Uiteraard is er een online multiplayer. Veel is hier niet over te zeggen. De races verlopen soepel en zijn op tijdsduur te sorteren, zodat je een redelijke inschatting kan maken van hoelang je bezig zult zijn. Split-screen multiplayer ontbreekt helaas, een mogelijkheid die in een game als deze zeker niet zou misstaan. In de Championship modus kan je verschillende uitdagingen voltooien, naast degene die je al dient te spelen tijdens je carričre. Tot slot is er ook de Event modus, waarin je wereldwijd beperkt de tijd hebt om een bepaalde uitdaging te voltooien voor een plaats op de Leaderboards. Deze week stond een ongeluk van Max Verstappen op de Grand Prix in België van vorig jaar centraal. Spelend als Max moet je snel de pitstop nog induiken voor een noodreparatie, waarna je vlug je positie weer moet herwinnen. Afhankelijk van je geboekte tijd, moeilijkheidsgraad en diverse raceprestaties worden je op eerlijke wijze punten toegekend. Het is tof te zien dat voor deze uitdagingen actualiteiten worden gebruikt en we kunnen dan ook zeker spannende momenten uit de aankomende Grand Prix verwachten in deze modus.





Zodoende heeft F1 2017 voor liefhebbers van de Formule 1 veel te bieden. Afhankelijk van de moeilijkheidsgraad en assistentie-instellingen speelt de game heel anders. Dankzij een handig en overzichtelijk menu kan je ook jouw perfecte speelstijl met gemak traceren. De menu’s zijn heel modern en stijlvol opgezet. Grafisch is de game erg sterk, hoewel er bij het terugspoelen van je wedstrijd nog wel eens haperingen kunnen optreden. Als je echter enkel vooruitgaat is er geen prestatiedip te bekennen. Qua audio luister je in-game niet enkel naar het motorgeweld, ook je fantastische assistent Jeff zal je van commentaar voorzien. Hem kun je ook informatie opvragen, hetgeen ook mogelijk is met een microfoon en enkele simpele woorden. Zo hoef je niet met een snelheid van 250 kilometer per uur in de rechterhoek van het scherm naar de juiste vraag te zoeken. Het komt de Formule 1 beleving dan ook wederom ten goede. Er kan dan ook geconcludeerd worden dat F1 2017 een erg sterke virtuele representatie is van deze sport en daarmee een aanbeveling voor eenieder die zich graag eens een Max Verstappen zou willen wanen. De eerste Formule 1 titel die ik stevig onder handen nam was F1 2013. Het duurde me destijds uren om de besturing onder controle te krijgen. Telkens weer vloog ik van de baan of raakte ik verstrikt in de wielassen van mijn concurrenten. F1 2017 is daarin heel anders. Hoewel de game nog steeds een enorm realistische simulatie is van deze zinderende sport, kun je er voor kiezen om het spel zo makkelijk of moeilijk te maken als je wilt. Een nieuwe spelfunctie geeft je namelijk de mogelijkheid te kiezen tussen een moeilijkheidspercentage van 1 tot 100. Dankzij vele handige assistentiefuncties – die zelfs gas geven en remmen, zodat je net als bij je eerste rijles enkel hoeft te sturen – kan je als beginner direct van start gaan met de game, zodat je spelenderwijs meer controle krijgt over deze scheurmonsters en je zelf stapsgewijs verder kan uitdagen.De carričremodus is waar je jezelf een echte Formule 1 coureur kunt wanen. Bij aanvang kies je zowel een team als een eigen coureur. Wat betreft de coureur zijn er weinig keuzemogelijkheden, waardoor je jezelf lastig met deze weet te identificeren. Anderzijds zie je het gezicht na deze keuze enkel nog als je een podiumplek bemachtigd. Jammer hierbij is dat voor elke podiumceremonie de animaties hetzelfde zijn, zodat je deze uiteindelijk wel gezien hebt. De rest van het spel beleef je uit de ogen van de coureur. Eenmaal gekozen wordt je door een agent naar haar trailer begeleid, waar ze je het contract overhandigd en vervolgens wordt doorgestuurd naar de motortechneut. Zodoende merk je al dat het spel echt probeert om je in de schoenen van een coureur te plaatsen. Tussen kwalificaties en races door spendeer je dan ook geen tijd in menu’s. Je wordt achter een tafel met een laptop gezet. Zo kan je ervoor kiezen rondom je heen te kijken en te zien wat er allemaal gebeurd – vrijwel niets, iedereen zit namelijk op een terras wat te babbelen - of je laptop te openen en daar je wagen te modificeren.Modificatie is van meer belang dan voorheen. De game introduceert namelijk een Development Tree voor je wagen, een spelaspect dat in het begin erg overdonderend is. Er zijn zoveel verschillende aspecten van je wagen uit te bouwen dat je niet weet waar je moet starten. Gelukkig kan je aanbevelingen verkrijgen, zodat je hier niet heel veel tijd hoeft te spenderen als je dit niet wilt. Om onderdelen vrij te spelen zal je echter wel de benodigde punten moeten verdienen. Tijdens de drie verschillende oefensessies voorafgaand aan de kwalificatie en Grand Prix zelf, kan je bepaalde uitdagingen voltooien. Het is aan jou om hier wel of niet voor te gaan. Dit is erg fijn, zo behoudt je je vrijheid in de manier waarop je speelt en hoef je niet geforceerd doelen te voltooien waar je geen zin in hebt. Naast de Development Tree kan je tevens ook nog onderdelen van je voertuig managen, aangezien deze na verloop van tijd zullen slijten en als zodanig minder presteren. Je krijgt dan ook een uitgebreide F1 beleving, die verder strekt dan alleen het racen zelf.De races zelf zijn naar wat je kan verwachten van een serie als deze. Je hoeft niet twee en een half uur lang rondjes op dezelfde baan te rijden, maar zult per Grand Prix in de carričremodus ongeveer vijftien tot twintig minuten bezig zijn. Dat is aardig lang en vereist de nodige aandacht. De game laat je meer dan eens ervaren dat Formule 1 opperste concentratie vereist. Even racen na een vermoeiende dag is niet aan te bevelen, je kunt het jezelf namelijk niet permitteren je oogleden per ongeluk dicht te laten vallen. Voor je het weet blijft je controller vibreren en heb je je wagen frontaal een muur ingeduwd. Hierdoor krijg je echter wel meer voldoening als je een race wel succesvol weet af te ronden. Hiervoor hoef je niet perse als eerst te eindigen, maar doe je er goed aan om aan je teamverwachtingen te voldoen. Zo hebben ze een ideale plek in gedachten, maar moet je ook beter presteren dan je rivaal om op lange termijn een interne rivaliteitsstrijd te winnen. De AI van je tegenstanders is ten opzichte van voorgaande jaren meer onvoorspelbaar geworden en daarmee ook meer realistisch. Zo erg zelfs dat tijdens mijn eerste race het nog geen vijf minuten duurde voordat Max Verstappen eruit klapte.Naast het standaardverloop van de Grand Prix zijn er ook regelmatig Invitational Events te voltooien. Een rijke autoliefhebber genaamd Jonathan zal je al vroeg in je carričre vragen om bepaalde races voor hem te voltooien. Dit doe je veelal niet in je eigen wagen, maar in klassieke Formule 1 wagens. De uitdagingen zijn hier ook anders dan die door je team gesteld worden. Zo heb je een race met drie ronden, waarin je met dertig seconden vertraging start en vijf andere wagens dient in te halen. Zo verkrijgt deze modus nog wat extra afwisseling, wat het plezier en de concentratie ten goede komt. Als het je niet lukt deze doelstellingen te behalen, dan is dat geen ramp. Je zal enkel bonussen mislopen, maar kunt wel gewoon verder aan de rest van de game. Uiteindelijk zijn deze events ook nog los te spelen.Naast het doorlopen van je carričre heeft F1 2017 haar spelers nog meer te bieden. Je kunt een losse Grand Prix en Time Trials voltooien. Uiteraard is er een online multiplayer. Veel is hier niet over te zeggen. De races verlopen soepel en zijn op tijdsduur te sorteren, zodat je een redelijke inschatting kan maken van hoelang je bezig zult zijn. Split-screen multiplayer ontbreekt helaas, een mogelijkheid die in een game als deze zeker niet zou misstaan. In de Championship modus kan je verschillende uitdagingen voltooien, naast degene die je al dient te spelen tijdens je carričre. Tot slot is er ook de Event modus, waarin je wereldwijd beperkt de tijd hebt om een bepaalde uitdaging te voltooien voor een plaats op de Leaderboards. Deze week stond een ongeluk van Max Verstappen op de Grand Prix in België van vorig jaar centraal. Spelend als Max moet je snel de pitstop nog induiken voor een noodreparatie, waarna je vlug je positie weer moet herwinnen. Afhankelijk van je geboekte tijd, moeilijkheidsgraad en diverse raceprestaties worden je op eerlijke wijze punten toegekend. Het is tof te zien dat voor deze uitdagingen actualiteiten worden gebruikt en we kunnen dan ook zeker spannende momenten uit de aankomende Grand Prix verwachten in deze modus.Zodoende heeft F1 2017 voor liefhebbers van de Formule 1 veel te bieden. Afhankelijk van de moeilijkheidsgraad en assistentie-instellingen speelt de game heel anders. Dankzij een handig en overzichtelijk menu kan je ook jouw perfecte speelstijl met gemak traceren. De menu’s zijn heel modern en stijlvol opgezet. Grafisch is de game erg sterk, hoewel er bij het terugspoelen van je wedstrijd nog wel eens haperingen kunnen optreden. Als je echter enkel vooruitgaat is er geen prestatiedip te bekennen. Qua audio luister je in-game niet enkel naar het motorgeweld, ook je fantastische assistent Jeff zal je van commentaar voorzien. Hem kun je ook informatie opvragen, hetgeen ook mogelijk is met een microfoon en enkele simpele woorden. Zo hoef je niet met een snelheid van 250 kilometer per uur in de rechterhoek van het scherm naar de juiste vraag te zoeken. Het komt de Formule 1 beleving dan ook wederom ten goede. Er kan dan ook geconcludeerd worden dat F1 2017 een erg sterke virtuele representatie is van deze sport en daarmee een aanbeveling voor eenieder die zich graag eens een Max Verstappen zou willen wanen. Beoordeling 85 Dankzij een sterke carričremodus en een vergemakkelijkt moeilijkheidsgraadsysteem is F1 2017 een erg vermakelijke en toegankelijke racegame geworden. Beginners zullen al snel met genoeg zelfvertrouwen de racebanen kunnen betreden, terwijl gevorderden de assistentie met gemak kunnen uitzetten om zo de meest realistische gameplay te meesteren. Tweeten



Andere berichten over Formula 1 2017 [25-08-2017] Achievements F1 2017 [16-08-2017] Born to be Wild in F1 2017 trailer [11-08-2017] Lando Norris maakt testrit in F1 2017 [03-08-2017] F1 2017 in Career trailer [27-07-2017] Schrijf geschiedenis in F1 2017 trailer [20-07-2017] Vier historische McLarens in F1 2017 [13-07-2017] Verstappen scheurt over Silverstone in F1 2017 [07-07-2017] F1 introduceert Alonso's 2006 Renault [23-06-2017] F1 2017 introduceert klassieke Williams wagens [02-06-2017] 2010 Red Bull Racing RB6 in F1 2017 [17-05-2017] F1 2017 met Make History trailer 15:53 Wii U Virtual Console - Week 159 Reacties (0) Geen reacties gevonden

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.



Titel: Formula 1 2017 Type: Game Releasedatum: 25-08-2017 Ontwikkelaar: Codemasters Uitgever: Koch Media Media:















Meer media Artikelen Games Forum