Nieuws: [GC] Tomb Raider toont Xbox One X versie

Door Redneckerz op 22-08-2017 om 13:20 Bron: NeoGAF Met Rise of the Tomb Raider leverde Crystal Dynamics een volgende iteratie in de Tomb Raider nieuwe stijl af, die sinds 2013 veel herinneringen op roept aan Uncharted. Voor de nieuwe Xbox One X komen zij met een speciale patch om de nieuwe console te ondersteunen, en diens verbeteringen vind je hieronder in een trailer.

Titel: Rise of the Tomb Raider Type: Game Releasedatum: 13-11-2015 Ontwikkelaar: Crystal Dynamics Uitgever: Microsoft Media:















