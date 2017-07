Nieuws: TV Spot Layton's Mystery Journey

Door Stefan van B op 20-07-2017 om 09:12 Bron: Gamed Ontwikkelstudio Level-5 geeft hun Professor Layton-serie een flinke make-over. De beroemde professor wordt in Layton's Mystery Journey: Katrielle and the Millionaire's Conspiracy vervangen door zijn dochter. In de game voor Smartphone en Nintendo 3DS moet de dame vele puzzels oplossen in een zoektocht naar haar vader. Tweeten



