Nieuws: Gameplaybeelden Nights of Azure 2

Door Joni Philips op 16-07-2017 om 09:05 Bron: Nintendo Everything Ontwikkelstudio Gust werkt onder leiding van Koei Tecmo momenteel aan een Westerse versie van Nights of Azure 2: Bride of the New Moon voor PC, PlayStation 4 en Switch. In de duistere wereld van de game kruipt de speler in de huid van een stel mooie meisjes die hard aan de slag moeten om hun duistere lot af te wenden. De game verschijnt op 27 oktober 2017. Tweeten



