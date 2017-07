Nieuws: Nu No Kuni mist release in 2017

Door Rene Groen op 13-07-2017 om 16:54 Helaas heeft ons zojuist vervelend nieuws bereikt voor gamers die uit kijken naar Ni No Kuni II: Revenant Kingdom; het spel mist zijn release in 2017 en is uitgesteld naar 19 januari 2018.

quote: "We have decided that more development time is required in order to deliver the full Ni no Kuni II experience to our fans. I deeply apologise to those who have been looking forward to the game's release. Please rest assured, however, that we will continue to strive to provide a deep and satisfying single player experience that our fans can look forward to enjoying."



In de onderstaande video laat Akihiro Hino, CEO en President van ontwikkelaar Level-5, het volgende weten: Tweeten



Nou ja, het komt de game ten goede zullen we dan maar denken.

Titel: Ni No Kuni II: Revenant Kingdom Type: Game Releasedatum: 19-01-2018 Ontwikkelaar: Level-5 Inc. Uitgever: Level-5 Inc. Media:















