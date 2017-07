Nieuws: Nieuwe seizoen Castlevania wordt langer

Door Joni Philips op 09-07-2017 om 11:08 Bron: Nintendo Life Animatiestudio Frederator Networks van Adventure Time faam werkt momenteel voor Netflix aan een animatieserie op basis van de Castlevania games. Netflix lanceerde het eerste seizoen van dit avontuur amper enkele dagen geleden, maar het bedrijf lijkt alvast zeer tevreden. Het heeft namelijk aangekondigd dat het tweede Castlevania seizoen acht in plaats van vier episodes zal tellen. Het huidige seizoen telt eveneens maar vier episodes, zodat vier episodes zeker geen verrassing was. Tweeten



Titel: Castlevania [Netflix] Type: Film Releasedatum: 07-07-2017 Ontwikkelaar: Konami Uitgever: Konami Media: Geen media gevonden Artikelen Games Forum