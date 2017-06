Kholat Hypertension: Harmony of Darkness interview The Town of Light Skull and Bones Nieuws: [E3] Geen herkansingen in Middle-earth

Door Rene Groen op 16-06-2017 om 11:40 Wanneer je faalt stap je op en probeer je het nog een keer. Het is een wijze levensles die ook op ging voor Middle-earth: Shadow of Mordor maar niet voor Shadow of War, zo leren we nu.



Het meest interessante stuk zit hem echter aan het einde van de video. Hoofdkarakter Talion baant zich een weg naar een arena voor een gevecht tegen Gubu Skull Crusher ... en dat is precies wat hij tegen Talion doet. Daar waar we in het origineel simpelweg nog een poging konden wagen is dit niet langer het geval, zo legt Plater uit:

quote: “We can never replay that mission. Time’s going to move forward, the world’s going to evolve, the guys that are dead are going to stay dead.”

Door deze beslissing zal een missie nooit hetzelfde aanvoelen, terwijl de wereld tussendoor jouw acties herinnert.



In een video speelt Monolith's Michael de Plater een demo samen met stemacteur Troy Baker. Ze gaan onder andere in op het uitgebreide Nemesis systeem, de grotere map en de verbeteringen ten opzichte van het origineel. We krijgen onder andere meer vrijheid in hoe we om gaan met de vijanden, zo kun je ze rekruteren voor je eigen leger, ze als infiltrant laten dienen bij de vijand of ze simpelweg vermoorden.Het meest interessante stuk zit hem echter aan het einde van de video. Hoofdkarakter Talion baant zich een weg naar een arena voor een gevecht tegen Gubu Skull Crusher ... en dat is precies wat hij tegen Talion doet. Daar waar we in het origineel simpelweg nog een poging konden wagen is dit niet langer het geval, zo legt Plater uit:Door deze beslissing zal een missie nooit hetzelfde aanvoelen, terwijl de wereld tussendoor jouw acties herinnert. Tweeten



