Door Rene Groen op 11-06-2017 om 08:34 Los Angeles viert feest en ook Kingdom Hearts III viert dit feestje mee. Ze doen dit middels een nieuwe trailer die weliswaar Japanse stemmen bevat, maar door zijn Engelse ondertiteling toch gewoon te volgen is. Het wachten is nu op 15 juli, bij de D23 Expo zullen ze ons namelijk een nieuwe wereld presenteren middels een nieuwe trailer.



08:30 DiRT 4 Reacties (2) Pagina: 1 HiYou op 11-06-2017 om 08:38 [Niv: 34 / Exp: 1675] Zo geweldig! Alleen jammer geen nieuwe werelden.

Gast (217.122.183.xxx) op 11-06-2017 om 09:16 Ja ik heb zo een zin om deze game te spelen!

Pagina: 1

Titel: Kingdom Hearts III
Type: Game
Releasedatum: TBA
Ontwikkelaar: Square Enix
Uitgever: Square Enix

