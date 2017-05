Nieuws: Dragon Quest X met info en screenshots

Door Stefan van B op 29-05-2017 om 09:36 Bron: DualShockers Square Enix werkt op dit moment aan een overzetting van de MMO Dragon Quest X naar Nintendo Switch en PlayStation 4. Nadat we gisteren de game al in actie konden bekijken, kunnen we vandaag een blik werpen op nieuwe screenshots en krijgen we nieuwe informatie.



Beide versies van de game zullen in de vorm komen van een All in One Package, waarbij versie 1, versie 2 en versie 3 elk gespeeld kunnen worden. Gamers die de titel op de Wii hebben gespeeld kunnen gebruik maken van een upgrade-plan als zij op de Switch hun avonturen voortzetten. Voor PS4 gebruikers bestaat deze mogelijkheid niet.



Kijkende naar de Nintendo Switch box-art wordt het duidelijk dat deze versie geen gebruik zal maken van een game card. De titel zal met enkel een downloadcode verschijnen en 24GB van je geheugen vragen.



Over een westerse release van deze versies is nog niets bekend. Wel kunnen we alvast genieten van enkele screenshots.

















De Japanse releasedata voor de titel zijn 17 augustus op PlayStation 4 en 21 september voor Nintendo Switch. Nadat deze edities zijn uitgebracht zal ondersteuning voor de Nintendo Wii versie worden gestopt.



