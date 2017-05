Lost Grimoires: Stolen Kingdom Late Shift Dragon Shock Mobile FACTS Spring 2017 Nieuws: Geen unieke Pokémon voor GO cheaters

Door Rene Groen op 24-05-2017 om 16:12 Bron: Pokemon Hub Afgelopen augustus begon ontwikkelaar Niantic bans uit te delen voor spelers die gebruik maakten van third-party applicaties om Pokémon mee te vinden. Een deel van deze bans werd later ongedaan gemaakt, toch blijft de studio bezig om cheaters aan te pakken. De Pokémon Hub laat weten dat ze een nieuwe methode hebben om cheaters aan te pakken. Spelers die door Niantic zijn aangemerkt als cheater kunnen niet langer zeldzame Pokémon vinden. Via hun gebruikte applicatie zullen ze wel in de richting gewezen worden van de meer unieke beestjes, ze daadwerkelijk vinden is daarentegen onmogelijk.



Een terecht besluit of vinden jullie het geen cheaten als je een tracker gebruikt?

