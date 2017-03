Gamed Gamekalender April 2017 Toukiden 2 FlatOut 4: Total Insanity Kona Nieuws: Destiny 2 met eerste teaser

Door Stefan van B op 29-03-2017 om 00:32 Bron: Gamed Gisteren konden we al melden dat Destiny 2 officieel werd aangekondigd met een Twitter teaser. Vandaag volgt Bungie met een teasertrailer die ons laat weten dat een volledige onthullingstrailer zal verschijnen op 30 maart aanstaande, 1 uur 's nachts lokale tijd. Destiny fans hoeven dus niet lang te wachten op meer informatie en beelden over het vervolg van de serie. Tweeten



