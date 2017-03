Nintendo Switch Gamed Gamekalender Maart 2017 Snipperclips Splatoon 2 Hands-On: Nintendo Switch

Door Redneckerz op 01-03-2017 om 11:34 Bron: Gamed In onze Switch Week bespreken wij dagelijks over lancering van de nieuwe spelcomputer van Nintendo. Naast de verschillende software titels is het dan ook tijd om eens stil te staan bij de console zelf. Maak kennis met de Nintendo Switch. iets anders mee te geven. Soms werd dat een klinkend succes, zoals bij de Nintendo DS en de Wii. Zelfs Microsoft en Sony ontwikkelden hun eigen innovaties naar het voorbeeld van Nintendo. Dat innovatie niet altijd samen gaat met succes is de afgelopen jaren ook bewezen. De Nintendo Wii U sloeg bijvoorbeeld bij het grote publiek niet aan.Nintendo had de pech de HD revolutie te laat begrepen te hebben, en kwam in 2012 met een console die weinig meer bood op het technische vlak dan de toen nog geldende PlayStation 3 en Xbox 360. Maar dat was ook niet het doel van Nintendo. Zij wilde, net als bij Wii, wederom voor iets anders gaan. Helaas was de consument onverbiddelijk en werd de Wii U de slechtst verkopende Nintendo hardware sinds de GameCube. Tijd voor iets anders, zou je zeggen.



Met de Switch volgt Nintendo wederom een keuze die zij jaren geleden maakten. Een console uitbrengen die technisch minder is dan de rest, maar ook iets anders doet. Zal de Switch de impasse die de Wii U voortbracht doorbreken? In dit artikel verkennen wij de hardware van de nieuwe Nintendo spelcomputer voor release, gebaseerd op een preview event in Amsterdam. We gaan het hebben over de ins en outs van de nieuwe hardware, en in detail onze ervaringen delen. Wat vinden wij van de Switch, en past het goed in de woonkamer? Je leest het hieronder.







De Switch als console:





Bij binnenkomst stond hij recht voor onze neus: De Switch in zijn docked modus. Wat gelijk opviel: Wat is hij KLEIN. Veel meer dan twee luciferdoosjes naast elkaar en op elkaar is het Dock dan ook niet. Tel er dan nog een extra luciferdoosje bij op voor de tablet en dat is de Switch in optima forma. Door zijn kleine afmetingen past de Switch overal goed bij en valt hij goed weg bij je andere elektronische apparatuur. Toch zeggen de afmetingen ook niet alles. Wie een beetje onderlegd is in de interne componenten van de Switch zal het volgende al weten, maar laten we de specificaties nogmaals op een rijtje zetten.



De Switch is een flink bepakt apparaat, al zit vrijwel alle hardware in de tablet. Het Dock is vooral bedoeld om te dienen als een switch tussen console gaming en handheld gaming. Ook biedt het Dock een tweetal USB poorten aan de voorkant en geeft een LEDje aan de zijkant met een monitoricoontje aan wanneer de Switch in docked modus is of niet. Wat ons opviel is hoe soepel het switchen van tablet/handheld naar Dock ging: De tablet zuigt zich als het ware aan het Dock vast door middel van inductie, zonder dat dit veel kracht kost. Daarbij moet het scherm van de tablet altijd jouw kant op wijzen, als je namelijk het scherm omgedraaid in het Dock wilt zetten levert dat niets op. Ook het switchen tussen docked en handheld modus ging soepel: Je klikt de tablet in het Dock, haalt de Joy-Cons van de zijkanten af, en binnen een vijftal seconden speel je weer verder. In de praktijk betekent dat je vrijwel zonder pauze kan switchen tussen console en handheld al gelang de situatie en het moet worden gezegd, Nintendo verdient hier zeker een pluim voor de naadloze integratie die zij hebben bedacht.



Voor de processor en grafische capaciteiten ging Nintendo een verbintenis aan met Nvidia. Zij zijn geen vreemden in de wereld der consoles, met ervaring met de PlayStation 3 en de originele Xbox. Ook hier wijkt Nintendo af van de standaarden, de concurrentie shopt namelijk bij AMD. Nintendo gaat voor de Switch gebruik maken van een SoC, oftewel een System-on-Chip. Deze terminologie wordt vaak toegepast op tablets, tv boxen en smartphones daar deze vrijwel altijd processorkernen bevatten van ARM. Ook de Switch gebruikt ARM, en wel door middel van de Tegra X1 SoC van Nvidia, welke zij gebruiken in hun Shield Android TV. Deze architectuur is anders dan de x86 processors van de Xbox One en PlayStation 4, maar is hetzelfde als die in je huidige mobieltje is te vinden. Nintendo heeft de Tegra X1 aangepast en de vier Cortex A53 kernen, die meestal als energiebesparende kernen worden ingezet, maar waar Nintendo voor heeft gekozen deze weg te laten. Blijft over vier grotere Cortex A57 kernen. Deze draaien standaard op 1 Gigahertz. Voor het visuele gedeelte wordt de Tegra X1 ook gebruikt, deze beschikt over een grafische unit die hetzelfde is als bij de Geforce videokaarten die in PC’s zitten. Waar deze kaarten vaak honderden kleine kernen hebben om alles te versnellen, heeft de Switch er ‘’maar’’ 256. Tevens is er 4 GB werkgeheugen voorzien in de Switch. Op papier heeft de Switch qua performance minder te bieden dan de concurrentie. Maar Nintendo zou Nintendo niet wezen als ze het niet iets anders aanpakten.



De Joy-Cons:





Dat iets anders zijn de Joy-Cons. Twee kleine controllers die het hart vormen van de verschillende modi van de Switch. De Joy-Cons, welke je ook in aparte kleuren kan krijgen, bevatten de benodigde standaard knoppen die je gewend bent en zijn groter dan je in eerste instantie zou denken, maar beiden bevatten ook een gyroscoop, een accelerometer en een HD Rumble tril functie, welke worden gevoed door een kleine 525 mAh batterij. De rechter Joy-Con heeft daarnaast een infrarood bewegingscamera en NFC (Near Field Communication) mogelijkheden. Deze worden gebruikt zodat de Switch je bewegingen kan bijhouden en verklaart waarom de rechter Joy-Con ietsjes zwaarder is. De Joy-Cons kunnen worden gebruikt op verschillende manieren. Via een Joy-Con Grip, welke wordt bijgevoegd bij de aankoop van een Switch, kan je de beide controllers als het ware in de Grip klikken, waardoor je een grotere controller die wel wat weg heeft van de controller van de Nintendo 64. De Joy-Cons worden niet opgeladen via de Joy-Con Grip, maar je krijgt wel een USB kabel bij geleverd om ze zo op te laden en Nintendo stelt ook een Joy-Con Grip met oplaadcapaciteit beschikbaar.



Maar de Joy-Cons kunnen meer. Zo zijn zij ook beiden als aparte controller in te zetten wanneer je in tablet modus gaat. Je houdt dan de Joy-Con horizontaal. Door de infrarood camera zijn de Joy-Cons ook in te zetten als Wiimote 2.0, waarbij je kan zwaardvechten in titels zoals 1-2-Switch. Als laatste foefje kunnen de Joy-Cons ook weer uit de Joy-Con Grip worden geschoven, en op de tablet in het Dock worden geschoven. Vervolgens kan je de tablet met aangeklikte Joy-Cons uit het Dock halen, waardoor je automatisch in de modus terecht komt waar de Switch hoge ogen lijkt te gaan gooien.



De Switch als handheld:





Met de Joy-Cons in beide sliders gestoken verandert de Switch van een console naar een echte handheld. Een 6.2 inch scherm met een resolutie van 720p staat dan tot je dienst. De resolutie lijkt maar wat weinig, maar dit wordt gecompenseerd door het feit dat de Switch één van de scherpste schermen sinds de Vita bezit. Tijdens het spelen van Zelda: Breath of the Wild kwam dit het meest naar voren en zal je ook zeker merken bij de andere titels die gaan uit komen voor de Switch. Kortgezegd: De Switch is een verdomd krachtige handheld en dit is een zeer sterk aspect van de Switch waar de concurrentie geen antwoord op kan bieden. Maar alles heeft zo zijn keerzijde, en dat zit in de batterijduur. Hoewel de tablet tjokvol zit en er een 4310 mAh accu in zit die op de Dock opgeladen moet worden fluctueert de speelduur tussen de tweeënhalf en zes uur, afhankelijk van de game. Het is dus voldoende om games te spelen terwijl je onderweg bent of in een werkpauze, maar het wordt lastig om een hele (werk)dag op de Switch in handheld modus te spenderen. Gelukkig hoef je niet alleen te gamen, Nintendo wilt met de Switch ook het sociale aspect van gamen aanmoedigen en doet dat met de tablet modus, ook wel de tabletop modus genoemd.



De Switch als tablet:





De handheld heeft namelijk een uitklapbaar standaardje. Door de Joy-Cons uit de Switch te klikken en de tablet met standaard op een vlakke ondergrond te plaatsen kom je in de tablet modus, oftewel de tabletop modus terecht. In deze modus kan je één van de Joy-Cons aan je collega geven en co-op gaan gamen terwijl je scherm in dit geval van de tablet is. Dit kwam goed naar voren in Mario Kart 8 Deluxe. Door de Joy-Cons horizontaal te houden, of in een speciale Mario Kart 8 stuurwiel te plaatsen, konden wij draadloos verder gamen. Daarbij is het scherm van de tablet aanraakgevoelig, waardoor je dus eventuele opties kan selecteren zonder daarvoor de Joy-Cons te gebruiken. Deze modus doet denken aan de arcade speelhal kasten van weleer en zou zeker voor partygames zoals Super Bomberman R en vechtspellen zoals Ultra Street Fighter II bijzonder veel potentieel kunnen hebben. Je kan immers een enkele Switch op de standaard zetten en je kan gelijk met je collega gamen. Of je plaatst er een Switch in een Dock ernaast, waarbij de één via een groot scherm speelt en de andere via de tabletop modus. Of één speelt op de handheld en de andere twee op de tablet… de mogelijkheden zijn kortom eindeloos en dat is precies waar Nintendo op lijkt te zinspelen. Innovatief is het zeker.



De overige controllers:





Nintendo denkt echter ook nog aan de traditionele gamers. Voor hun is er de Pro controller. Deze is zoals hem gewend bent van de Wii U of de Xbox 360/Xbox One. Ideaal voor Zelda: Breath Of The Wild wanneer je de Switch docked speelt. Daarnaast is er een aparte Joy-Con Grip beschikbaar waarmee je de Joy-Cons kan opladen en geeft Nintendo ook specifieke controllers uit, waaronder een stuurwiel controller voor Mario Kart 8 Deluxe. Hier leg je één Joy-Con horizontaal in het midden van het stuurwiel, waarbij deze als ware het vastklikt. Het is niet bekend of Nintendo nog meer verschillende controllers uit gaat geven, maar er is voldoende keuze voor elk type gamer.





Met de Switch levert Nintendo eindelijk het apparaat af wat de Wii U had moeten zijn. De Switch is wat Nintendo je belooft – De Switch is wat je de Switch wilt laten zijn. Kleine kanttekeningen zijn er voor de batterijduur en de vele mogelijkheden die de Switch biedt. Nintendo doet er goed aan de verschillen sterk te benadrukken en niet teveel te focussen op maar een paar aspecten van de hardware. Doen ze dat, dan ligt er in ieder geval een spelcomputer klaar die meer voor de sociale generatie van nu lijkt te zijn ontworpen dan diens concurrentie. De cruciale factor ligt echter (wederom) bij de third-party ontwikkelaars. Zullen zij de Switch, met al zijn variabelen, goed kunnen ondersteunen? De tijd zal het leren, maar met de Switch bewijst Nintendo in ieder geval van het verleden geleerd te hebben. Het is een spelcomputer geworden die werkelijk iets anders doet, en daarin slaagt.





Het eerste dat mij opviel aan de Nintendo Switch was dat deze kleiner was dan ik had verwacht. Niet alleen qua oppervlakte, maar ook wat betreft de diepte. Kijkende naar de doeleinden van het apparaat is dat alleen maar fantastisch, want groter is in het geval van de Switch niet beter. De console weegt ook vrijwel niets en is daardoor ideaal voor onderweg. Na een grondige analyse van mijn niet al te grote studietas – welke bestond uit vijfmaal mijn blik verwisselen van de Switch naar mijn tas en terug – kon ik concluderen dat zowel mijn laptop als de Switch in deze niet al te grote tas zouden moeten passen, inclusief opladers voor beiden. De strakke vormgeving, zowel los als in de Nintendo Switch Dock, is een flinke verbetering op het wat lompe Wii U design.



Het is des te meer verbazend dat het apparaat zoveel grafische pracht kan bewerkstelligen. Het scherm toont scherpe beelden, maar ook prachtige diepe kleuren. Zeker een spel als Mario Kart 8 - met een enorm bonte kleurenmix – kwam goed tot zijn recht op het Switch scherm. Ditzelfde gaat ook op voor Zelda, waar de atmosfeer van de game beter tot zijn recht kwam op het Switch scherm dan op de televisieschermen. Ook de verschillende besturingsmogelijkheden konden mij overtuigen. Het feit dat mijn handen nu eenmaal niet zo groot zijn zou erin mee kunnen spelen dat de Joy-Cons uitstekend in mijn hand liggen. Het dwars vasthouden van een enkele Joy-Con, zoals in een split-screen race in Mario Kart, gaf geen krampen of gevoel van onwennigheid. Nintendo lijkt met de Switch haar doelen te hebben behaald: een console voor thuis en onderweg, waarin het verschil gemaakt wordt door een ‘switch’. De toekomst van de Nintendo Switch zie ik dan ook positief in. Titel: Nintendo Switch Type: Hardware Releasedatum: 03-03-2017 Ontwikkelaar: Nintendo Uitgever: Nintendo



