Nieuws: Pokémon GO viert de feestdagen met eieren

Door Stefan van B op 24-12-2016 om 08:23 Bron: Pokémon GO Live Hoewel het in Kijkduin nog steeds levendig is met Pokémon vangers lijkt de rest van de wereld bedaard geworden in hun quest om Pokémon meester te worden. Met de aankomende feestdagen probeert Niantic de game echter weer aantrekkelijker te maken met enkele leuke tegemoetkomingen. Al eerder werden we blij gemaakt met de toevoeging van baby Pokémon uit de tweede generatie en de malle kerstmutsen van Pikachu en Raichu. Vanaf de ochtend van 25 december tot de avond van 3 januari zul je extra kans maken om deze nieuwe baby Pokémon uit eieren te broeden. Daarnaast zullen PokéStops eieren verstrekken die een grotere kans hebben deze baby's te bevatten. Hierbij zul je ook dagelijks één Incubator ontvangen die je één maal kunt inzetten om een ei uit te lopen.



Naast dit eierfestijn zal er vanaf 30 december tot 8 januari meer starter Pokémon te vinden zijn. Dit betekent meer Bulbasaurs, meer Charmanders en meer Squirtle's. Hun geëvolueerde vormen zullen ook vaker verschijnen en aangezien ook Lure Modules een half uur langer gebruikt worden heb je deze dagen extra veel kans je Pokédex aan te vullen met de eerste negen Pokémon.



Pokémon GO trainers gaan dan ook enkele mooie weken tegemoet. Tweeten



Andere berichten over Pokémon GO [13-12-2016] Baby-Pokémon duiken op in Pokémon GO [07-12-2016] [Upd.] Meer Pokémon op komst in GO [01-12-2016] Nearby functie van Pokémon GO keert terug [24-11-2016] Ontdek Ditto in Pokémon GO! [22-11-2016] Niantic calibreert Pokémon GO Combat Power [08-11-2016] Nieuwe Pokémon op komst in Pokémon GO [04-11-2016] Niantic stelt Pokémon GO eieren bij [03-11-2016] Dagelijkse bonussen voor Pokémon GO [24-10-2016] Vier Halloween met Pokémon GO [19-10-2016] Geen Pokémon meer bij 50km/u of meer [14-10-2016] Gemakkelijker Pokémon vangen met Pokémon GO [07-10-2016] Nieuwe trainingsmethode voor Pokémon GO [04-10-2016] Pokémon GO stopt zelfmoorden [09-09-2016] Kijkduin wil minder Pokémon via advocaat [08-09-2016] Pokémon GO met Apple Watch support [03-09-2016] Neem je Buddy mee op stap in Pokémon GO [22-08-2016] Pokémon GO speler wil miljoen XP, krijgt ban [19-08-2016] Pokémon GO bant Belgische provider [10-08-2016] Nieuw tracking-systeem voor Pokémon GO [06-08-2016] Pokémon GO bevat stevige bug [27-07-2016] Pokémon GO met 75 miljoen [18-07-2016] 'Cheaten' voor juiste Eevee evolutie [17-07-2016] Pokémon GO nu ook bij ons verschenen [14-07-2016] De eieren van Pokémon GO [11-07-2016] Europese Pokémon Go launch komt eraan [09-07-2016] Pokémon GO komt later [08-07-2016] Launchtrailer Pokémon GO [07-07-2016] Nieuwe beelden Pokémon GO [27-06-2016] Pokémon GO met gameplaybeelden [16-06-2016] [E3] Pokémon GO moet in juli verschijnen 13:20 Dertigtal screenshots Kingdom Hearts HD II.8

18:53 Gigantische uitverkoop voor PlayStation Store Reacties (3) Pagina: 1 Rene Groen (Eindredacteur) op 24-12-2016 om 13:51 [Niv: 659 / Exp: 32947] Met dit soort dingen weten ze me toch iedere keer weer te trekken. Ik speel lang niet meer zo enthousiast als in het begin, maar merk toch wel dat ik de game regelmatig opstart om eens te kijken wat er in de buurt zit.

Stefan van B (Redacteur) op 24-12-2016 om 14:12 [Niv: 46 / Exp: 2309] Sinds de dagelijkse bonus ben ik zelf wel weer actief met de game aan de slag gegaan. Vorige week zelfs voor het eerst een middag in Kijkduin doorgebracht, waar nog steeds veel actieve spelers te vinden zijn. Dit soort acties maakt het in ieder geval extra leuk om weer eens een rondje te lopen.

Xavior op 24-12-2016 om 14:32 [Niv: 114 / Exp: 5723] Heb al een magby en igglybuff

Pagina: 1

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.



Titel: Pokémon GO Type: Game Releasedatum: 17-07-2016 Ontwikkelaar: Niantic Uitgever: The Pokémon Company Media:















Meer media Artikelen Games Forum