Metal Gear Survive verschijnt 22 februari

Door Rene Groen op 25-10-2017 om 14:45 Bron: Gamed Konami heeft met de Metal Gear serie grootse successen gehad, echter was dit voornamelijk onder leiding van Hideo Kojima. Nu hij niet langer werkzaam is voor het bedrijf blijft de serie weliswaar behouden, tegelijkertijd slaan ze een nieuwe weg in.



De ontwikkelaar noemt Metal Gear Survive een mix van stealth en survival, hetgeen we zowel in een singleplayer campaign als coöperatief (tot vier spelers) kunnen beleven. In de singleplayer leren spelers om te gaan met hun hulpmiddelen, de karakterprogressie en het craften van wapens. In coöp vechten spelers samen met hun lotgenoten om loot te verzamelen die ze weer in de singleplayer kunnen gebruiken.



Mocht het bovenstaande je interesse hebben dan zul je geduld op moeten brengen tot 22 februari 2018, dan verschijnt het spel namelijk voor de Xbox One, PlayStation 4 en PC (via Steam) voor een bedrag van €39,99. Wanneer je een pre-order plaatst krijg je toegang tot het Survival Bonus Pack, bestaande uit:

4 gold plated weapons: Bat, Sledgehammer, Survival Machete and Survival Spear

4 metallic coloured survival scarves: Green, Blue, Pink and Silver

2 gestures: “Thumbs Up” and “Happy”

Mother Base nameplate

"BOXMAN [THE ORANGE]” accessory

Titel: Metal Gear Survive Type: Game Releasedatum: 22-02-2018 Ontwikkelaar: Konami Uitgever: Konami Media:















