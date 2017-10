Nieuws: Payday 2 toont meer Switch

Door Redneckerz op 25-10-2017 om 14:40 Bron: Overkill Youtube Het was een onverwachte aankondiging toen ontwikkelaar Overkill meldde dat het zijn bankrover titel Payday 2 naar de Switch ging overzetten. Deels werd dit ook met scepsis ontvangen, de support voor Payday 2 is niet altijd geweldig geweest. Toen later nieuws over de Switch versie uitbleef ondanks zijn winter 2017 release datum, stonden de verhoudingen dan ook op scherp. Dat Overkill dat niet ontgaan is hebben ze laten weten in onderstaande video. Niet alleen bevestigen ze nogmaals de releasedatum van deze winter, maar tonen ze ook korte stukjes gameplay van de Switch versie in Portable en Tabletop modus.



