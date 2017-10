Life is Strange: Before the Storm - Brave New World WWE 2K18 The Flame in the Flood South Park: The Fractured But Whole Nieuws: Hitman krijgt een Game of the Year uitgave

Door Rene Groen op 24-10-2017 om 16:23 Bron: Xbox Achievements Ontwikkelaar IO Interactive heeft vandaag de Hitman: Game of the Year Edition aangekondigd die volgende maand verschijnt. Naast alle reeds uitgebrachte content van het eerste seizoen krijgen we ook toegang tot 'Patient Zero', een campaign met vier missies die zich afspelen op verschillende locaties van de game en allen herbewerkt zijn van de originele versies. Patient Zero bevat nieuwe dialogen, briefings en audio, alsmede 'een paar verrassingen'. Volgende maand worden tevens de Elusive Targets gereactiveerd zodat we een nieuwe kans krijgen op eerder gemiste doelen. Mocht je daarentegen een doel al eerder hebben uitgeschakeld dan krijg je nu geen herkansing.



De Game of the Year uitgave bundelt alle zeven locaties, bonusmissies, Challenge Packs, nieuwe Escalation Contracts, een nieuwe User Interface, nieuwe belichting en visuele verbeteringen, nieuwe outfits (Striker, Clown en Cowboy) en Sieger 300 Ghost Sniper Rifle en Strike Magnum. De Game of the Year uitgave is te koop middels een upgrade voor twintig Euro of als losse release voor zestig Euro en verschijnt op de PC, Xbox One en PlayStation 4.



Titel: Hitman Type: Game Releasedatum: 11-03-2016 Ontwikkelaar: IO Interactive Uitgever: Square Enix Media:















