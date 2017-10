Nieuws: Launchtrailer Assassin's Creed: Origins

Door Rene Groen op 24-10-2017 om 05:04 Deze vrijdag mogen we dan eindelijk aan de slag met Assassin's Creed: Origins. Ubisoft besluit dit niet af te wachten en komt nu alvast met de launchtrailer die niet zozeer draait om gameplay maar toch vooral om filmische beelden. Tweeten



