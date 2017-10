Life is Strange: Before the Storm - Brave New World WWE 2K18 The Flame in the Flood South Park: The Fractured But Whole Review: Life is Strange: Before the Storm - Brave New World

Door Rene Groen op 24-10-2017 om 05:05 Bron: Gamed Bijna twee maanden geleden liet ontwikkelaar Deck Nine Games ons wederom afreizen naar Arcadia Bay. Niet door Life of Strange te vervolgen, maar juist door enkele jaren terug te gaan. Met Before the Storm zetten ze de relatie tussen Chloe Price en Rachel Amber centraal en de gebeurtenissen krijgen een vervolg in de tweede episode, Brave New World.





Het is een voortzetting van de gameplay die we kennen uit zowel Life is Strange als deze prequel. Door het maken van keuzes heb je invloed op het verhaal en eerder gemaakte keuzes worden op momenten aangehaald door de karakters. Helaas weet het backtalk systeem dat in de vorige episode werd geďntroduceerd nog niet geheel te overtuigen. Het idee is dat je gevatte antwoorden geeft op de uitspraken van je gesprekspartner door goed naar diens bewoordingen te luisteren, een systeem dat op papier leuk klinkt maar in de praktijk minder goed werkt. Dit neemt echter niet weg dat je enkele keuzes zult moeten maken waar je echt even over na moet denken. Er is geen goed of slecht antwoord, er is geen draaiboek voor hoe je keuzes uit zullen pakken, het is vooral een persoonlijke keuze die op dat moment het beste aanvoelt.



In de twee tot drie uur gameplay word de relatie tussen Chloe en Rachel verder uitgediept, hoewel er ook ruimte is voor enkele uitstapjes. Helaas zijn deze laatste echter niet erg geslaagd. Met name een fetch-opdracht waarbij je onderdelen moet vinden om een busje te maken, maar ook een opdracht voor drugsdealer Frank voelen eerder aan als onnodige onderbrekingen dan dat ze iets toevoegen. Dit komt ook omdat de locaties waarin ze zich afspelen zijn hergebruikt en veel van de bijrollen minder overtuigend zijn ingesproken. Met name de dramaleraar is hier een voorbeeld van.





Wat het zo jammer maakt is dat de relatie tussen de twee dames door deze uitstapjes minder verdieping krijgt dan het had kunnen hebben. Dit neemt echter niet weg dat je met ze mee voelt. Er zitten enkele scenes in waarin we Chloe alleen mee maken en hierdoor krijgen we haar gemoedstoestand nog meer mee. Het is de ontwikkelaar dan ook te prijzen dat de verhaallijn blijft boeien, ondanks dat je de uitkomst al weet als je Life is Strange reeds hebt gespeeld. Brave New World draait om zwaardere, moeilijkere keuzes en eindigt wederom met een cliffhanger die het wachten op de definitieve episode er niet makkelijker op maakt. In de eerste episode leerden we het rumoerige leven van het speelbare karakter Chloe kennen. Haar wereld is na de dood van haar vader in elkaar gestort en het brengt haar op een donker pad. Ze heeft problemen op school, zet zich af tegen de nieuwe vriend van haar moeder en verzet zich tegenover de mensen die haar willen helpen. Het enige lichtpuntje in haar leven is Rachel Amber, een medestudent die eveneens de nodige problemen met zich meedraagt. Zonder spoilers weg te geven deden ze een schokkende ontdekking op de dag dat ze besloten om school een keer over te slaan en het is kort hierna dat Brave New World verder gaat. Het duo moet zich verantwoorden voor de directeur en hij is bepaald niet blij met hun spijbelavontuur. Alhier komt het aspect van keuzes maken wederom naar voren; draag je de gevolgen met het risico om weggestuurd te worden van school of laat je Rachel de schuld dragen waardoor ze niet langer deel mag nemen aan het toneelstuk waar ze haar ziel en zaligheid in heeft gestopt?Het is een voortzetting van de gameplay die we kennen uit zowel Life is Strange als deze prequel. Door het maken van keuzes heb je invloed op het verhaal en eerder gemaakte keuzes worden op momenten aangehaald door de karakters. Helaas weet het backtalk systeem dat in de vorige episode werd geďntroduceerd nog niet geheel te overtuigen. Het idee is dat je gevatte antwoorden geeft op de uitspraken van je gesprekspartner door goed naar diens bewoordingen te luisteren, een systeem dat op papier leuk klinkt maar in de praktijk minder goed werkt. Dit neemt echter niet weg dat je enkele keuzes zult moeten maken waar je echt even over na moet denken. Er is geen goed of slecht antwoord, er is geen draaiboek voor hoe je keuzes uit zullen pakken, het is vooral een persoonlijke keuze die op dat moment het beste aanvoelt.In de twee tot drie uur gameplay word de relatie tussen Chloe en Rachel verder uitgediept, hoewel er ook ruimte is voor enkele uitstapjes. Helaas zijn deze laatste echter niet erg geslaagd. Met name een-opdracht waarbij je onderdelen moet vinden om een busje te maken, maar ook een opdracht voor drugsdealer Frank voelen eerder aan als onnodige onderbrekingen dan dat ze iets toevoegen. Dit komt ook omdat de locaties waarin ze zich afspelen zijn hergebruikt en veel van de bijrollen minder overtuigend zijn ingesproken. Met name de dramaleraar is hier een voorbeeld van.Wat het zo jammer maakt is dat de relatie tussen de twee dames door deze uitstapjes minder verdieping krijgt dan het had kunnen hebben. Dit neemt echter niet weg dat je met ze mee voelt. Er zitten enkele scenes in waarin we Chloe alleen mee maken en hierdoor krijgen we haar gemoedstoestand nog meer mee. Het is de ontwikkelaar dan ook te prijzen dat de verhaallijn blijft boeien, ondanks dat je de uitkomst al weet als je Life is Strange reeds hebt gespeeld. Brave New World draait om zwaardere, moeilijkere keuzes en eindigt wederom met een cliffhanger die het wachten op de definitieve episode er niet makkelijker op maakt. Beoordeling 75 De verhaallijn tussen Chloe en Rachel is de rode draad die ook weer door deze episode verweven is, inclusief belangrijke keuzes en een begeleidende cliffhanger. Hier staat tegenover dat de uitstapjes die los staan van het duo minder indruk maken en sommige opdrachten als onnodig aanvoelen. Tweeten



Andere berichten over Life is Strange: Before the Storm [19-10-2017] Life is Strange Before the Storm - Episode 2 nu verkrijgbaar [13-10-2017] Life is Strange gaat verder op 19 oktober [12-10-2017] Teaser Episode 2 Life is Strange: Before the Storm [04-09-2017] Life is Strange: Before the Storm [31-08-2017] Life is Strange Before the Storm nu verkrijgbaar [27-08-2017] Life is Strange krijgt nieuwe dialoogvorm [21-08-2017] [GC] Life is Strange: Before the Storm trailer [17-08-2017] Life is Strange met Deluxe Edition trailer [10-08-2017] Life is Strange gaat in op soundtrack [07-08-2017] Meer info Life is Strange: Before the Storm [03-08-2017] Life is Strange: Before the Storm met gameplay [18-07-2017] Nieuwe video Life is Strange: Before the Storm [15-06-2017] [E3] Life is Strange prequel 6 tot 9 uur lang [14-06-2017] [E3] Gameplay Life is Strange: Before the Storm [13-06-2017] [E3] Andere stem voor Chloe in Life is Strange prequel [12-06-2017] [E3] Life is Strange krijgt prequel drieluik 05:04 Launchtrailer Assassin's Creed: Origins Reacties (0) Geen reacties gevonden

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.



Titel: Life is Strange: Before the Storm Type: Game Releasedatum: 31-08-2017 Ontwikkelaar: Deck Nine Games Uitgever: Square Enix Media:













Meer media Artikelen Games Forum