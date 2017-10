WWE 2K18 The Flame in the Flood South Park: The Fractured But Whole Thor: Ragnarok Nieuws: Eerste 13 te spelen Xbox titels op One bekend

Door Rene Groen op 23-10-2017 om 16:06 Bron: IGN Al enige tijd kunnen we geselecteerde Xbox 360 titels spelen op de Xbox One en Microsoft kondigde tijdens de afgelopen E3 aan dat de catalogus zal worden uitgebreid met Xbox titels. De eerste dertien games zijn nu officieel bekend gemaakt.

- Star Wars: Knights of the Old Republic

- Ninja Gaiden Black

- Crimson Skies: High Road to Revenge

- Fuzion Frenzy

- Prince of Persia: The Sands of Time

- Psychonauts

- Dead to Rights

- Black

- Grabbed by the Ghoulies

- Sid Meier’s Pirates!

- Red Faction II

- BloodRayne 2

- The King of Fighters Neowave

De dertien games, waarvan hieronder een overzicht, zijn vanaf morgen digitaal verkrijgbaar voor een bedrag van €9,99 per stuk of te spelen door de Xbox disc te gebruiken. Alle games draaien in een 1080p resolutie, met een verbeterde framerate en heeft snellere laadtijden.



