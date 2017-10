Nieuws: Life is Strange Before the Storm - Episode 2 nu verkrijgbaar

Door Rene Groen op 19-10-2017 om 18:04 Vandaag is Life is Strange: Before the Storm Episode 2 - Brave New World voor Xbox One, PlayStation 4 en PC (Steam) verschenen. Bezitters van een PlayStation Pro kunnen de game nu ook in 4K ervaren. Episode 2: Brave New World introduceert nieuwe personages en omgevingen, naast terugkerende elementen uit de eerste game. Terwijl het gezinsleven van Chloe en Rachel verder afbrokkelt, bloeit hun vriendschap op en bespreken de twee meiden hoe ze samen kunnen weglopen van huis. Maar voordat ze kunnen vertrekken, raakt Chloe betrokken bij een boodschap voor Frank Bowers die haar in een gevaarlijke situatie plaatst en een duisterder kant van Arcadia Bay blootlegt…



Tweeten



Andere berichten over Life is Strange: Before the Storm [13-10-2017] Life is Strange gaat verder op 19 oktober [12-10-2017] Teaser Episode 2 Life is Strange: Before the Storm [04-09-2017] Life is Strange: Before the Storm [31-08-2017] Life is Strange Before the Storm nu verkrijgbaar [27-08-2017] Life is Strange krijgt nieuwe dialoogvorm [21-08-2017] [GC] Life is Strange: Before the Storm trailer [17-08-2017] Life is Strange met Deluxe Edition trailer [10-08-2017] Life is Strange gaat in op soundtrack [07-08-2017] Meer info Life is Strange: Before the Storm [03-08-2017] Life is Strange: Before the Storm met gameplay [18-07-2017] Nieuwe video Life is Strange: Before the Storm [15-06-2017] [E3] Life is Strange prequel 6 tot 9 uur lang [14-06-2017] [E3] Gameplay Life is Strange: Before the Storm [13-06-2017] [E3] Andere stem voor Chloe in Life is Strange prequel [12-06-2017] [E3] Life is Strange krijgt prequel drieluik 18:05 Thor: Ragnarok

15:16 Star Wars Battlefront II met Story Trailer Reacties (0) Geen reacties gevonden

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.