Nieuws: Star Wars Battlefront II met Story Trailer

Door Rene Groen op 19-10-2017 om 15:16 Het grote verschil tussen Star Wars: Battlefront en diens sequel is dat laatstgenoemde een verhalende singleplayer krijgt. Veel kregen we hier nog niet van te zien maar met de komst van een nieuwe trailer komt hier verandering in. Het is nu vooral te hopen dat we ook snel gameplaybeelden te zien krijgen van deze singleplayer! Tweeten



