Door Stefan van B op 19-10-2017 om 18:05 Bron: Gamed Thor en Thor: The Dark World wisten mijn aandacht nooit echt te grijpen. Het waren films die wel goede elementen hadden, maar mij niet lang bleven boeien. Ik was dan ook verheugd dat regisseur Taika Waititi – bekend van What We Do in the Shadows en Hunt for the Wilderpeople – flink wat creatieve vrijheid nam in de productie van Thor: Ragnarok. De film heeft daarmee een geheel andere toon gekregen dan zijn voorgangers, in positieve zin.



Naast deze premisse zal de film uiteraard ook prangende vragen beantwoorden. Wat is het lot van Odin (Anthony Hopkins)? Zal Loki (Tom Hiddleston) gestraft worden voor zijn bedrog? Het zijn mysteries die na afloop van The Dark World wezen op een voorbestemd plot voor een derde Thor film, maar Waititi gaat hier op geheel eigen wijze mee om. Het is duidelijk dat hij zijn eigen Thor film wilde maken, waarin plaats was voor meer humor en een eigentijdse stijl, zodat de link met voorgaande films snel verbroken wordt. Hoewel bovenstaande vraagstukken op juiste wijze behandeld worden, zijn karakters als Jane Foster en de Warriors Three weinig eer aan gedaan. Hiertegenover staat wel dat er enkele toffe nieuwe karakters worden geďntroduceerd, zoals de stoere Valkyrie (Tessa Thompson) en Korg (Taika Waititi), zodat dit gebrek al snel wordt vergeten.





Duidelijk mag zijn dat alle nieuwe karakters goed worden belicht. Het plot neemt de vrijheid om meer te vertellen over de donkere kant van de geschiedenis van Asgard en waarom de godin Hela uit is op heerschappij over deze wereld. Dankzij de krachtige performance van Cate Blanchett, wiens karakter vaak gepaard gaat met cinematografische scčnes van Bijbelse proporties, weet ze enorm veel indruk te wekken. Niet alleen kennen haar krachten vrijwel geen gelijke, haar verhaal is er één die ook echt interessant is om te volgen. Daarmee is ze één van de meest memorabele Marvel ‘slechteriken’ in het lopende Marvel Cinematic Universe, hoewel dat op zichzelf niet heel veel zegt. De film blijft niet enkel bij haar dreiging hangen, maar neemt kijkers mee naar de vuilnisplaneet Sakaar waar Thor met zijn oude vriend The Hulk herenigd wordt. Heel ambitieus vertelt Thor: Ragnarok dan ook het verhaal van twee zonder meer belangrijke karakters: Thor en Hulk, en hoe zij individueel tot een nieuwe invulling van hun krachten komen. Het zijn belangrijke stappen die gezet moesten worden om deze karakters verder uit te bouwen, maar ook ter voorbereiding op The Avengers: Infinity War.



Zoals gezegd heb ik in tegenstelling tot de eerder twee Thor films met veel plezier gekeken naar Thor: Ragnarok. De kleurrijke werelden, de interactie tussen de karakters – met hiertussen nog enkele verrassingen – en hiertoe behorende humor, de ontzettend toffe actiescenes en een knallende soundtrack: het werkt allemaal samen om jou een erg plezierige filmervaring te brengen. Het enige waar het de film echt aan ontbreekt is emotionele diepte. De dood van enkele karakters laat vrijwel geen sporen achter, tijd voor diepe bezinning ontbrak en nimmer zal je in tweestrijd zijn over welk karakter jouw steun verdient. Thor: Ragnarok moet je dan ook niet gaan zien als je geconfronteerd wilt worden met existentiële vragen, maar als je zin hebt in een hele toffe actiefilm. Als je al fan bent van Marvel titels is dit waarschijnlijk geen punt en zal je net als ik met een grote glimlach de bioscoopzaal verlaten.



