Sonic Forces toont eindbaasgevecht

Door Rene Groen op 18-10-2017 om 05:36 SEGA heeft nieuwe ‘Infinite Battle’-beelden van Sonic Forces vrijgegeven. De beelden tonen hoe het Bird Hero-personage de Lightning Wispon gebruikt, en hoe het Cat Hero-personage aanvalt met de Cube Wispon. Dankzij de ‘Rental Avatar’-functie kunnen spelers van held wisselen en hun voordeel doen met de vaardigheden en Wispons van twee verschillende Hero-personages. De nieuwe ‘Rental Avatar’-functie biedt toegang tot Hero-personages die zijn gemaakt door spelers van over de hele wereld. Spelers kunnen wanneer ze maar willen wisselen tussen de Wispons en vaardigheden van hun eigen personage en de ‘Rental Avatar’. Deze functie laat spelers niet alleen genieten van de prachtige en/of hilarische personages die andere spelers maakten, maar biedt ze ook de mogelijkheid om in een enkel level gebruik te maken van twee verschillende Wispons, speciale vermogens waarmee ze obstakels kunnen overwinnen en geheime wegen kunnen ontdekken.





Titel: Sonic Forces Type: Game Releasedatum: 07-11-2017 Ontwikkelaar: Sonic Team Uitgever: SEGA Sammy Holdings Media:











