Door Rene Groen op 18-10-2017 om 05:36 Bron: Gamed Toen de Resident Evil serie voorafgaande aan het zevende deel een ommezwaai maakte van horror naar actie vond Shinji Mikami het tijd voor een terugkeer naar zijn roots. Het resultaat droeg de naam The Evil Within en wist in 2014 een goede indruk te maken. Kan de sequel wederom overtuigen?





Hoewel de weg naar het einde van de game, namelijk het bevrijden van je dochter, vanaf het begin duidelijk is betekent dit niet dat je dit pad in één rechte lijn bewandelt. Grotendeels verantwoordelijk hiervoor is Union, een stad die een grotere mate van vrijheid aan de speler presenteert en sidequests voor je klaar heeft liggen. Het is geen verplichting om hier tijd in te steken en toch is dit aan te raden. Sebastian mag weliswaar een voormalig politieagent zijn, dit betekent niet dat hij deze zelfde kwaliteiten nog altijd bezit. Uithoudingsvermogen, gezondheid, combat en stealth zijn dan ook allen karaktereigenschappen die je middels een skill tree uit zult moeten bouwen om weerstand te kunnen bieden tegen het griezelige gespuis dat je in STEM tegen zult komen. Dit met veelal niet meer dan een mes en enkele kogels waardoor voorzichtigheid altijd geboden is en stealth en actie op een aangename manier met elkaar worden afgewisseld. Het verkennen van de omgevingen en aan gaan van de sidequests zorgen ervoor dat je beter bewapend bent, hoewel zelfs dan niet altijd even duidelijk is of je een vijand schade aandoet. Gezien de schaarste van je ammunitie hadden we graag een audiovisuele aanduiding gehad om te weten of een schot nu wel of geen impact had.



Gesproken over de audiovisuele kant van de game; hier hadden we wel wat kritiek op aan te merken in onze review van het origineel. Een korrelig filter moest bijdragen aan de sfeer maar zorgde toch vooral voor onduidelijke aangezichten. Deze sequel is wat dat betreft een stuk realistischer en weet tegelijkertijd de lugubere sfeer te behouden. Je hebt voortdurend een onbehagelijk gevoel en de demonische schepsels bezorgen je het nodige angstzweet. Het is wat dat betreft jammer dat de stemmen haaks staan op de visuele presentatie. De matige dialogen en veelal zwakke stemacteurs laten je vermoeden met een B-film te maken te hebben. Als dit al een bewuste keuze is had het wat mij betreft achterwege gelaten mogen worden. Ook de keuze om het spel grofweg in twee delen te splitsen, waar we omwille van spoilers niet teveel over kwijt willen, is er één die beter doordacht had kunnen worden omdat er een duidelijk kwaliteitsverschil aanwezig is. Gelukkig heeft dit geen invloed op de sfeer die in beide gevallen prima is.





Wanneer je enkel op het hoofdverhaal gericht bent kun je makkelijk zo'n tien tot twaalf uur in de game kwijt, een tijd die met enkele uren verlengd kan worden als je de eerder benoemde sidequests najaagt. Sowieso is verkenning van belang omdat je ook diverse crafting materialen tegen komt om je wapens te upgraden. Te denken valt bijvoorbeeld aan het sneller herladen of het aanrichten van meer schade. Het craften kun je bij een werkbank doen of op ieder gewenst moment, waarbij dit laatste meer materialen kost. In vergelijking met het origineel zijn er enkele vijanden toegevoegd die op divers vlak een uitdaging vormen. Sommigen spuwen bijvoorbeeld gif over je uit terwijl anderen je met één klap uit kunnen schakelen. Voorzichtigheid is dan ook altijd geboden. Verder zijn er nog de nodige collectibles om na te jagen en van verveling is dan ook geen sprake. We kunnen dan ook stellen dat The Evil Within 2 een geslaagde opvolger is van het origineel. Niet zozeer door een ommezwaai te maken in termen van gameplay, maar vooral door de speler meer van hetzelfde te geven. Als ze nu het B-film gevoel los weten te laten juichen we een eventueel derde deel zeker toe. In het origineel maakten we kennis met Sebastian Castellanos die in een alternatieve realiteit geworpen werd, STEM geheten, dat nog het beste te vergelijken is met een horrorversie van The Matrix. De gebeurtenissen hebben hem in een neerwaartse spiraal gebracht. Hij heeft zijn functie bij de politie neergelegd, zijn vrouw is verdwenen en zijn dochter Lily overleden in een vuurzee. Dan ontmoet hij echter een oud-collega die een ander licht op de gebeurtenissen werpt. Zijn dochter zou niet zijn overleden, ze is gevangen door de mysterieuze groepering Mobius en ingezet om een alternatieve realiteit te creëren binnen STEM. Dit alles klinkt nogal zweverig en toegegeven; dat is het eigenlijk ook. In de positieve zin van het woord. Beoordeling 80 The Evil Within 2 vervolgt het verhaal van Sebastian Castellanos, echter is voorkennis niet nodig om in de game te stappen. De lugubere sfeer uit het origineel is ook nu aanwezig en er is dan ook een voortdurende spanning, iets wat de ontwikkelaar op overtuigende wijze heeft neergezet. Minder enthousiast zijn we over de matige stemacteurs die de game soms als een B-film aan laten voelen, echter staat dit de sfeer en de gameplay nergens in de weg. Tweeten



