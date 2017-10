Middle-earth: Shadow of War Pharaonic: Deluxe Edition Packshot Sunday - Deel 216 Wii U Virtual Console - Week 162 Review: Middle-earth: Shadow of War

Door Rene Groen op 16-10-2017 om 05:33





Zoals in de inleiding besproken was het vooral het Nemesis systeem dat indruk maakte bij het origineel. In het kort kwam het erop neer dat er een zekere hiërarchie is bij de vijanden die steeds weer kon verschuiven. Wist een Orc jou als speler bijvoorbeeld te vermoorden dan gaf hem dit meer aanzien en kon hij zomaar opschuiven richting de positie van Warchief. Kwam je jouw moordenaar later weer tegen dan zou hij je uiteraard nog even herinneren aan jullie eerdere ontmoeting. Dit systeem keert ook nu terug maar dan in een meer uitgebreide vorm en dit heeft alles te maken met de verschillende stammen die zich huisvesten in hun forten. Aan het hoofd van zo'n stam vinden we een Overlord, die weer bescherming geniet van zijn Warchiefs en Captains. Om een fort over te nemen kun je verschillende paden bewandelen. Overgenomen vijanden kun je bijvoorbeeld terugsturen naar hun fort om ze te laten infiltreren, of je voegt ze toe aan je eigen leger om sterker voor de dag te komen. Nu zijn Orcs niet de meest betrouwbare metgezellen en dus is er altijd nog de kans dat ze hun gegeven taak alsnog weigeren.



Het bestormen van een sterk fort, in je rug gesteund door een flink leger Orcs die zich bij je hebben gevoegd, is een mooi schouwspel met als enige nadeel dat je invloed minimaal is. Je kunt dus geen strategische keuzes maken in het aansturen van je troepen. Wel kun je ervoor kiezen om op voorhand Warchiefs uit te schakelen en zo het fort te verzwakken. Waar je ook voor kiest, het doel is om uiteindelijk in de hoofdzaal te geraken en aldaar af te rekenen met de beschermer van het fort. Op deze manier win je steeds meer terrein en kwaliteiten, waar je middels verdiende Skill Points zelf een invulling aan geeft, en werk je toe aan de laatste act. Over deze laatste act is inmiddels al veel te doen geweest. Niet vanwege diens kwaliteit maar juist vooral vanwege de manier waarop je deze aan dient te vangen, namelijk met een sterk leger. Deze kun je verkrijgen door veel tijd in de game te stoppen of door loot boxes aan te schaffen. En dus werd al snel de conclusie getrokken dat de end game enkel bereikbaar is door hier geld in te steken. Dit is inderdaad een manier om sneller je doel te bereiken, echter is het niet de enige manier. Door simpelweg tijd in de game te stoppen kom je uiteindelijk op hetzelfde punt terecht en ik verdiende genoeg ingame valuta om ze op deze manier aan te schaffen. Hiermee wil ik de loot boxes zeker niet verdedigen (wat mij betreft hadden ze er compleet uit gehaald mogen worden), maar enige nuance is wel op zijn plaats.





Daar waar we bij Shadow of Mordor al niet hoefden te klagen over de levensduur van de game daar is dit nog minder het geval bij deze opvolger. Er zijn enorm veel missies, groot en klein, om de speler urenlang mee bezig te houden. Op deze manier bouw je Talion uit met steeds beter en sterker wordende Skills, Perks, wapens en gear. Toegegeven, de hoeveelheid missies en collectibles kunnen nogal overweldigend over komen en zelfs in herhaling vallen, in combinatie met het Nemesis systeem slaat de verveling daarentegen niet snel toe. Dit komt ook omdat de vijf regionen ditmaal een stuk gevarieerder zijn. De sneeuwgebergten van Seregost, de bossen van Núrnen en Gorgoroth dat dichtbij Mount Doom ligt zorgen voor een stuk meer afwisseling en visuele differentiatie en doorbreken daarmee de eentonige dorre en grauwe kleuren uit het origineel. Tegelijkertijd brengen ze geen nieuwe gameplay mechaniek met zich mee, zo vormen koude en warme gebieden geen aparte invloeden of brengen ze anderen vijanden ten tonele. Om je snel te verplaatsen kun je verder wederom gebruik maken van fast travel punten of op de rug van een Graug stappen, tevens kun je nu zelfs meeliften op de rug van een draak.



Hoewel Shadow of War overduidelijk een singleplayer game is betekent dit niet dat ze een online component compleet verwaarlozen. De Vendettas, waarbij je een vriend kunt wreken nadat hij in zijn game vermoord is door een Orc, keert bijvoorbeeld terug in een meer uitgebreide vorm. Daar waar je zijn belager vroeger enkel hoefde op te sporen is het nu meer in een missievorm gegoten. Geheel nieuw is Social Conquest. Alhier gebruik je een overgenomen fort die je kunt upgraden en waar je een leger aan toe kunt wijzen, waarna andere spelers deze aan kunnen vallen. In Friendly Conquests worden hier geen consequenties aan verbonden, in Ranked Mode is er een rating verbonden aan een succesvolle of gefaalde poging. Verder zorgt een succesvolle aanvalspoging voor de nodige loot boxes, een leuke beloning voor je gedane moeite.





Toch zijn er ook enkele minder geslaagde elementen. De besturing, nog altijd een combinatie van de Batman combat en de Assassin's Creed parkour, werkt niet altijd even goed. De game kiest er soms voor om zich op een verkeerde vijand te richten waardoor je echte doelwit weet te ontkomen en sommige sprongen zijn misplaatst. Zeker als je stealthy probeert rond te kruipen kan dit een probleem vormen. De toevoeging van een dubbele sprong is er wel eentje die zeker zijn meerwaarde heeft en ook nog eens vloeiend werkt. Verder zijn de stemacteurs van een wisselende kwaliteit, hoewel de Orcs gelukkig nooit in herhaling vallen met hun uitspraken. Dit is te prijzen aangezien je er velen tegen zult komen, steeds weer in verschillende gedaanten en wisselende kledij. Het zijn gelukkig kleine kritiekpuntjes op een veel indrukwekkender, groter geheel. Als je Shadow of Mordor een warm hart toedroeg dan is Shadow of War ook zeker iets voor jou. Deze sequel speelt zich direct na het origineel af. Titel: Middle-earth: Shadow of War Type: Game Releasedatum: 10-10-2017 Ontwikkelaar: Monolith Productions Uitgever: Warner Bros.







