Door Joni Philips op 16-10-2017 om 05:32 Bron: Gamed In de digitale winkels was Pharaonic al lang beschikbaar, maar sinds kort kun je de game ook vinden in een fysieke editie. Dankzij Soedesco ligt de Action Role Playing Game van Milkstone Studios namelijk in een PlayStation 4 en een Xbox One editie in de winkelrekken. Een reden om direct naar de winkel te lopen?





Er wordt dan ook gefocust op de gameplay, en met name op het vechtsysteem dat vaak wordt beschreven als Dark Souls in sidescrolling formaat. Elke confrontatie met de vijand is dan ook een uitdaging, waarbij je niet alleen moet aanvallen maar ook de dodge, block en parry opties op het juiste moment moet inzetten om alles te overleven. Je moet zowel een perfecte timing hebben als de correcte tegenzet doen om een vijand zo goed mogelijk te verslaan. Gezien de vele vijanden en de kracht waarmee ze toeslaan, moet je dus bijna elke confrontatie perfect aanpakken. Als je dat niet doet, moet je ofwel terugkeren naar een 'shrine' om jezelf te gaan genezen ofwel sterven wanneer je dan toch opnieuw aan zo'n kapel start. En dat betekent opnieuw alle vijanden verslaan die je eerder al was tegengekomen, met een grote kans om opnieuw te sterven. Een significant deel van de game ben je dan ook bezig om steeds dezelfde stukken opnieuw te spelen in de hoop dat je ditmaal wel verder raakt.



Naarmate de game vordert, word je natuurlijk ook sterker. Dat gebeurt op drie manieren. In de eerste plaats door de nieuwe equipment die je onderweg vindt. Start met betere wapens te dragen, en je wordt natuurlijk sterker. Daarnaast kun je er ook voor kiezen om tussen de verschillende wapens te wisselen om je stijl aan te passen aan de vijand. Je kunt bijvoorbeeld zware uitrusting dragen om je te beschermen tegen een vijand die zwaar uithaalt, of lichte om beweeglijker te zijn wanneer een vijand wat sneller is. Ook je vaardigheden kunnen beter, hiervoor moet je op zoek naar Shabati Gems die soms worden achtergelaten door vijanden of die je kunt terugvinden als schatten. Eens je deze hebt, kun je hen inzetten om nieuwe vaardigheden te kopen of oude te verbeteren. Er is daarnaast ook een systeem van ervaringspunten, versla genoeg vijanden en je wordt net weer iets sterker doordat je metertjes voor gezondheid, stamina en mana langer worden. Je zal dus wel steeds de indruk hebben dat je beter wordt, ongeacht hoeveel keer je moet terugkeren op je eerdere stappen.





Die mooie achtergronden die we eerder vermeld hebben, zijn effectief iets om de nodige aandacht aan te besteden. Het is niet dat we hier te maken hebben met zeer gedetailleerde realistische omgevingen, maar het gaat om leuke kleurrijke ontwerpen met af en toe een opvallend detail en veel variatie. Op deze manier lijkt men Egypte wel echt tot leven te brengen. Die variatie is spijtig genoeg echter alleen van toepassing op de omgevingen, niet op de vijanden die je tegenkomt. Er is maar een beperkte set van vijanden, die middels kleine wijzigingen zoals een ander wapen worden gevarieerd. Je kunt dan ook niet echt spreken van afwisseling. Zelfs de bazen zijn vaak niet meer dan een eerdere vijand met misschien wat andere aanvallen. Veel nieuw moet je dan ook niet leren wanneer je de confrontatie met zo'n baas aangaat, wat deze gevechten allesbehalve gedenkwaardig maakt. Een compleet eenduidig antwoord op die vraag kunnen we echter niet geven, deze Deluxe Edition van Pharaonic is namelijk noch absolute topper, noch kleine ramp. Wat je krijgt is een game met interessante ideeën die simpelweg niet geheel tot hun recht komen. Kijk bijvoorbeeld maar naar de setting, het oude Egypte. Altijd een goede keuze, maar compleet onderbenut. Het verhaal – dat draait rond een gevangene die op mysterieuze wijze wordt bevrijd om op zoek te gaan naar de verdwenen heerser van het land – wordt enkel in grote lijnen geschetst zodat je onvoldoende inleeft in de avonturen van de naamloze protagonist. Je kunt dan ook niet echt spreken van afwisseling. Zelfs de bazen zijn vaak niet meer dan een eerdere vijand met misschien wat andere aanvallen. Veel nieuw moet je dan ook niet leren wanneer je de confrontatie met zo'n baas aangaat, wat deze gevechten allesbehalve gedenkwaardig maakt. Beoordeling 70 Pharaonic is dan ook duidelijk geen foutloze titel, hoewel de game voor een stevig en interessant vechtsysteem zorgt. Milkstone Studios slaagt er echter niet in om dat vechtsysteem voldoende lang interessant te houden, onder andere de herhalende vijanden en vele backtracking maken dit geheel te snel repetitief. Het vechten is dan niet goed genoeg om dit te verbergen.



Titel: Pharaonic: Deluxe Edition Type: Game Releasedatum: 29-09-2017 Ontwikkelaar: Milkstone Studios Uitgever: Soedesco







