Nieuws: Fire Emblem Warriors met History Mode Trailer

Door Joni Philips op 16-10-2017 om 05:32 Bron: Nintendo Everything Ontwikkelhuis Koei Tecmo heeft studio's Omega Force en Team Ninja opnieuw aan het werk gezet voor een samenwerking met Nintendo. De studio's die eerder Hyrule Warriors brachten, werken nu aan Fire Emblem Warriors voor de Switch en de New Nintendo 3DS, te verschijnen in enige weken. Tweeten



Andere berichten over Fire Emblem Warriors [10-10-2017] Reclamespot Fire Emblem Warriors [29-09-2017] Anna in Fire Emblem Warriors Trailer [28-09-2017] Openingsvideo Fire Emblem Warriors [27-09-2017] Nieuwe Fire Emblem Warriors helden [25-09-2017] Details over DLC voor Fire Emblem Warriors [25-09-2017] [TGS] Gameplaybeelden Fire Emblem Warriors [24-09-2017] [TGS] Fire Emblem Warriors met Tiki, Caeda [22-09-2017] [TGS] Fire Emblem Warriors toont 3DS versie [21-09-2017] [TGS] Trailer Fire Emblem Warriors [15-09-2017] Fire Emblem Warriors voegt Lyn toe [14-09-2017] Fire Emblem Warriors toont nieuwe Switch trailer [10-09-2017] Fire Emblem Warriors toont Awakening karakters [09-09-2017] Fire Emblem Warriors [02-09-2017] Fire Emblem Warriors met Elise [26-08-2017] [GC] Gameplay Fire Emblem Warriors [24-08-2017] [GC] Trailer Fire Emblem Warriors [22-08-2017] [GC] Fire Emblem Warriors komt in oktober [10-08-2017] Fire Emblem Warriors toont Cordelia [16-07-2017] Screenshots Fire Emblem Warriors [06-07-2017] Warrior's Awakening Trailer voor Fire Emblem [18-06-2017] [E3] Fire Emblem Warriors demonstreert Lianna [16-06-2017] [E3] Gameplaybeelden Fire Emblem Warriors [14-06-2017] [E3] Fire Emblem Warriors gedemonstreerd [13-06-2017] [E3] Nieuwe beelden Fire Emblem Warriors [02-06-2017] Fire Emblem Warriors met Switch screenshots [01-05-2017] Tecmo Koei met meer Switch exclusives [19-01-2017] Trailer Fire Emblem Warriors; ook op 3DS [14-01-2017] Fire Emblem Nintendo Direct op 18 januari [14-01-2017] Fire Emblem Warriors met teaser 05:32 Fortune Street met Final Fantasy XIV Trailer

05:32 Gully Trailer Battle Chasers: Nightwar Reacties (0) Geen reacties gevonden

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.