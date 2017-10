Nieuws: Gully Trailer Battle Chasers: Nightwar

Door Joni Philips op 16-10-2017 om 05:32 Bron: Nintendo Everything Fans van klassieke Role Playing Games kunnen uitkijken naar Battle Chasers: Nightwar dat dient te verschijnen op PC, PlayStation 4, Nintendo Switch en Xbox One. Dungeon's, turn-based combat en een rijk verhalen drijven de speler steeds verder de wereld van Battle Chasers in. Tweeten



Reacties (0) Geen reacties gevonden

