Details South Park: The Fractured But Whole Season Pass

Door Rene Groen op 13-10-2017 om 17:16 Als je na het (uit)spelen meer uit South Park: The Fractured But Whole wil halen is er goed nieuws, vandaag maakt Ubisoft namelijk details bekend over de Season Pass. De Season Pass voegt Stick of Truth-kostuums, Towelie in-game tips, nieuwe uitdagingen en twee nieuwe verhaalmissies toe, waaronder nieuwe teamgenoten, superheldenkostuums en voordelen.

Danger Deck - Spelers gaan de ultieme uitdaging aan in Doctor Timothy’s zogeheten Danger Deck en spelen zo exclusieve kostuums en artefacten vrij. Danger Deck is verkrijgbaar vanaf december 2017 voor €5,99.

- Spelers gaan de ultieme uitdaging aan in Doctor Timothy’s zogeheten Danger Deck en spelen zo exclusieve kostuums en artefacten vrij. Danger Deck is verkrijgbaar vanaf december 2017 voor €5,99. From Dusk till Casa Bonita - Een gloednieuw verhaal waar spelers zich bij The Coon en Mysterion voegen om een demon in Casa Bonita te verslaan. From Dusk till Casa Bonita is verkrijgbaar in 2018 voor €11,99.

- Een gloednieuw verhaal waar spelers zich bij The Coon en Mysterion voegen om een demon in Casa Bonita te verslaan. From Dusk till Casa Bonita is verkrijgbaar in 2018 voor €11,99. Bring the Crunch - Een gloednieuw verhaal met een gloednieuwe superheldenklasse. Bring the Crunch is verkrijgbaar in 2018 voor €11,99. Daarnaast bevat de Season Pass gratis content die vanaf de lancering beschikbaar is:

Relics of Zaron (kostuum pakket), ook los verkrijgbaar vanaf 17 oktober voor €4,99.

Towelie: Your Gaming Bud (in-game vriend die je tips geeft), ook los verkrijgbaar vanaf 24 oktober voor €1,99.





