The Good Life faalt maar gaat toch verder

Door Rene Groen op 13-10-2017 om 14:21 Bron: All Games Delta Ontwikkelaar Hidetaka 'Swery65' Suehiro greep enige tijd geleden het crowdfunding platform FIG aan om zijn nieuwe game te realiseren, The Good Life geheten. Helaas behaalde hij zijn doelen niet, toch laat hij zich hierdoor niet uit het veld slaan. Het doel was om via FIG anderhalf miljoen dollar op te halen, het bedrag bleef echter steken op $682,864. In een uitgebreide verklaring geeft Swery65 nu aan waar hij denkt dat het aan ligt. Volgens hem had de game al een valse start omdat de titel van de game en concepten voor het design al twee weken voorafgaande aan de officiële aankondiging waren uitgelekt. Hierdoor dachten velen dat het een compacte game met 2D graphics zou gaan, waarna de ontwikkelaar zelf faalde om het concept duidelijk te krijgen in de vroege fase van de campaign. Om het nog erger te maken denkt Swery65 dat de concept trailer mensen nog verwarder maakte.



Om het fiasco nog groter te maken heeft Suehiro spijt dat hij het team achter de game niet duidelijker naar voren heeft gebracht. Het bedrijf van Yukio Futatsugi (bedenker van Panzer Dragon) zal de game bijvoorbeeld produceren en ook Noboru Horita (art director achter Rez) is betrokken bij het project.



Maar wat nu? Gelukkig is het project niet opgegeven, in plaats daarvan trekt hij lering uit zijn fouten en zal er een relaunch komen in de vorm van een Kickstarter campagne die voor het einde van het jaar online komt. Op dit moment komen ze met een duidelijkere trailer, meer informatie over beide versies van de game, een lager doel (omdat ze al meer partners gevonden hebben is er minder geld nodig), fysieke edities van de game en een grotere PR push. Tweeten



Titel: The Good Life Type: Game Releasedatum: TBA Ontwikkelaar: White Owls Uitgever: White Owls Media: Geen media gevonden Artikelen Games Forum