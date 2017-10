Nieuws: Voel de spanning in Hunt: Showdown footage

Door Redneckerz op 13-10-2017 om 04:55 Bron: NeoGAF Hunt: Showdown heeft een lange reis voor het grootste gedeelte achter de rug. Begonnen in 2014 als Hunt: Horrors of the Gilded Age verscheen de game op de E3 in een geheel nieuw jasje. Weg met third person en hallo first person. De game heeft wel wat weg van Evolve en vandaag hebben we maar liefst twaalf minuten aan beelden voor jullie. Tweeten



