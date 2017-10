Nieuws: Sonic Forces met vierdelige digital comic

Door Rene Groen op 13-10-2017 om 04:55 Bron: Gamed SEGA heeft het eerste hoofdstuk van de nieuwste Sonic the Hedgehog digital comic series onthuld, gebaseerd op de videogame Sonic Forces. De vierdelige serie is geschreven door Ian Flynn, een populaire stripschrijver onder de Sonic fans, en dient als prequal van de videogame. Hoofdstuk 1, getiteld 'Moment of Truth' gaat over hoe Sonic Forces' Custom Hero Character en de Chaotix zich voorbereiden op de strijd tegen Dr. Eggman's sinistere robotleger.



Sonic Forces is gemaakt door het team dat ons eerder Sonic Colors en Sonic Generations bracht. Sonic Forces laat spelers de razendsnelle actie beleven als Modern Sonic, over gevaarlijke platformen sprinten als Classic Sonic, en krachtige nieuwe gadgets gebruiken met hun eigen aangepaste Hero-personages. De game komt op 7 november beschikbaar voor de Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One en PC. Zowel de digitale versie als fysieke bonusversie zijn nu beschikbaar als pre-order. Fans kunnen 'Moment of Truth' hier checken. Het volgende hoofdstuk wordt later deze maand onthuld.



