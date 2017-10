Layton's Mystery Journey: Katrielle en het Miljonairscomplot Mario & Luigi: Superstar Saga + Bowsers Onderdanen Gamed Gamekalender Oktober 2017 Pokémon Gold Review: Layton's Mystery Journey: Katrielle en het Miljonairscomplot

Door Stefan van B op 13-10-2017 om 04:56 Bron: Gamed Het is alweer even geleden dat Level 5 een Professor Layton game uitbracht. De serie boekte in rap tempo veel succes op de Nintendo DS, maar viel de afgelopen jaren stil. Deze zomer keerde de serie terug met Layton’s Mystery Journey: Katrielle en het miljonairscomplot voor smartphone platformen. Diezelfde game is nu ook verkrijgbaar voor de Nintendo 3DS. Is dit een mysterieus avontuur waar we weer helemaal in kunnen verdwijnen?





Elke zaak die Katrielle aanneemt speelt grofweg hetzelfde als in eerdere titels in de Layton franchise. Je onderzoekt verschillende plekken, waarbij je in de omgeving op zoek gaat naar hintmuntjes en met aanwezige personen praat om aan meer informatie te komen. Sommige personen voorzien je van belangrijke informatie, anderen schotelen je een uitdaging voor om je talent als detective te testen. Per zaak zal je in totaal zes verschillende sleutelonderdelen moeten verzamelen. Elk onderdeel staat voor een stuk essentiële informatie. Eenmaal compleet zal met één druk op de knop Katrielle de zaak oplossen, zonder enige vorm van inbreng door de speler. Het stelt wat teleur dat je als speler op deze manier weinig bij kunt dragen aan het inhoudelijke onderzoek. Zodoende ben je veel aan het lezen - een monotone activiteit – en wordt dit zo nu en dan eens afgewisseld door schitterende animaties en raadsels van wisselende kwaliteit.



De game kent verschillende typen puzzels, waarvan uit het beste, maar ook het slechtste van de voorgaande Layton titels wordt geput. In plaats van dat je jezelf echt ‘slim’ voelt na het oplossen van een puzzel, zal je vaak met een gevoel van ‘oh, wat flauw’ achterblijven. Zo wordt er wel eens gevraagd om het aantal stappen dat je moet zetten om een bepaald resultaat te behalen. Op dat moment ga je er vanuit dat er stappen genomen moeten worden. Het antwoord blijkt dan echter opeens nul te zijn. De vraag stuurt je in de verkeerde richting en dat is een probleem dat zich herhaaldelijk voordoet. Deze Layton game mag dan misschien de meeste puzzels hebben, de uitspraak ‘kwantiteit is geen kwaliteit’ gaat in dit geval zeker op. De Nederlandse vertaling treft hier overigens weinig blaam, deze is grotendeels adequaat. Het zijn problemen die ook in anderstalige versies optreden.





Met Layton’s Mystery Journey: Katrielle en het Miljonairscomplot heeft Level 5 geprobeerd de serie in een nieuwe richting te sturen, maar zij slagen hier helaas maar deels in. Katrielle is een tof, jeugdig en enthousiast personage die flink wat energie met zich meebrengt. Tegelijkertijd wordt ze te vaak geportretteerd als iemand die alles zonder al te veel moeite kan overwinnen. Meer emotionele confrontaties over bijvoorbeeld het verdwijnen van haar vader waren zeker niet misplaatst geweest. Door de nieuwe episodische verhaalstructuur ontbreekt tevens een sterk overkoepelend plot. Het maakt het ideaal om zo nu en dan te spelen, maar mist daardoor wel wat impact. De wisselende kwaliteit van de raadsels – het belangrijkste spelelement in de game – maakt dat dit Layton avontuur niet de hoogten haalt van eerdere titels. Hoewel fans van de serie zeker hun plezier uit Katrielle’s avontuur kunnen halen is het geen aangename introductie voor nieuwkomers in de serie. Een nieuw, fris hoofdkarakter in een charmante weergave van het klassieke Londen zorgt voor een intrigerende premisse, waar helaas te weinig wordt uitgehaald. Puzzels zijn er in overvloed, maar helaas in wisselende kwaliteit. Daarmee is deze titel er één die fans van de serie in zekere zin kan bekoren, maar op nieuwkomers weinig indruk weet te wekken. Tweeten



Titel: Layton's Mystery Journey: Katrielle and the Millionaire's Conspiracy Type: Game Releasedatum: 07-10-2017 Ontwikkelaar: Level-5 Inc. Uitgever: Level-5 Inc. Media:





