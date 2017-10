Nieuws: Soundtrack voor SingStar Celebration

Door Joni Philips op 06-10-2017 om 08:21 Bron: PlayStation Blog Sony Interactive Entertainment legt momenteel een laatste hand aan de voorbereidingen voor het PlayStation 4-debuut van SingStar. SingStar Celebration wordt een 'PlayLink' titel waarin de speler de aloude SingStar microfoons of zijn telefoon gebruikt om zo goed mogelijk mee te zingen.

Adele Hello

ABBA Dancing Queen

Amy Winehouse Rehab

Avicii Wake Me Up

Blondie One Way Or Another

Brandi Carlile The Story

Britney Spears Oops!… I Did It Again

Calvin Harris & Disciples How Deep Is Your Love

Ella Henderson Yours

Elle King Ex’s and Oh’s

Fun. Some Nights

Hilary Duff All About You

Iggy Azalea feat. Charli XCX Fancy

Jason Derulo Want To Want Me

Kings Of Leon Use Somebody

Lost Frequencies Are You With Me

Marvin Gaye & Tammi Terrell Ain’t No Mountain High Enough

Meghan Trainor All About That Bass

Oasis Wonderwall

OMI feat. Nicky Jam Cheerleader

One Direction What Makes You Beautiful

Roxette It Must Have Been Love

Shawn Mendes Stitches

Sia Cheap Thrills

Tegan And Sara Closer

The Chainsmokers feat. Halsey Closer

U2 I Still Haven’t Found What I’m Looking For

Wham! I’m Your Man

Young Rising Sons High

Zara Larsson Lush Life

Het meezingen kan op een gevarieerde lijst muzieknummers, hieronder volledig te ontdekken.



