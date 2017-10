Nieuws: Dragon Ball Xenoverse 2 ontvangt Dabura en Buu

Door Joni Philips op 06-10-2017 om 08:21 Bron: Siliconera Hoewel Dragon Ball Xenoverse 2 al vorig jaar verscheen, krijgen we toch nog af en toe downloadbare uitbreidingen voor de titel te verwerken. Dabura en Gohan-absorbed Buu zullen deze herfst hun opwachting maken in de titel. Tweeten



