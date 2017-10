Nieuws: Tiental minuten Rogue Trooper Redux

Door Joni Philips op 06-10-2017 om 08:21 Bron: Nintendo Everything Ontwikkelstudio Rebellion Developments werkt momenteel aan de Third Person Shooter Rogue Trooper Redux voor PC, PlayStation 4, Switch en Xbox One. De game is een remake van de 2006 comic-game Rogue Trooper waarin de blauwe supersoldaat Rogue een zware opdracht beleeft. Hij moet namelijk overleven op een toxische planeet, waarbij hij biochips van drie overleden medesoldaten met zich meedraagt. Tweeten



