Door Joni Philips op 06-10-2017 om 08:22 Bron: Gamed Ontwikkelhuis Nintendo verwent ons regelmatig met gloednieuwe games, maar het bedrijf zet eveneens op geregelde momenten een stap terug in de tijd met de Virtual Console, een platform waarop geëmuleerde versies van oude titels gekocht kunnen worden.





Double Dungeons (TurboGrafx-16): Dit is een redelijk eenvoudige RPG. Je zoekt gewoon je weg door 22 kerkers waarbij je alle vijanden moet doden die je tegenkomt en daarmee verdien je goud en ervaringspunten. Het goud gebruik je om voorwerpen te kopen en de ervaringspunten verhogen je level. De kerkers die je moet doorlopen zijn eerder doolhoven dan echte kerkers en de vijanden staan altijd op dezelfde plaats, eens je dus de manier weet om door een kerker te komen is absoluut alle plezier weg. De game is zeer standaard en daarom beter om over te slaan.





Vigilante (TurboGrafx): Hoewel Vigilante als TurboGrafx game op Virtual Console genoemd staat kent het spel zijn oorsprong in de arcade, alwaar deze in 1988 verscheen. Het spel gaat over een burgerwacht die het opneemt tegen een bende, genaamd The Skinheads. Uiteraard doe je dit met een zeer belangrijk doel, namelijk het beschermen van je leefgebied en het redden van je vriendin Madonna die door de bende is ontvoerd. De side-scrolling beat-em-up voert je langs een vijftal locaties en laat je vechten met je vuisten, voeten en zelfs een ketting. Aan het einde van ieder level dien je af te rekenen met een eindbaas die een speciale tactiek vereist om te verslaan.



