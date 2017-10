FIFA 18 The LEGO Ninjago Movie Video Game Blue Reflection Gamed Gamekalender Oktober 2017 Nieuws: Assassin’s Creed: Origins PC specs onthuld

Door Rene Groen op 06-10-2017 om 08:21 Bron: Gamed Vanaf 27 oktober kunnen we weer rondsluipen als een Assassin in Assassin's Creed: Origins. Het is ook vanaf deze datum dat we aan de slag kunnen met de PC versie en Ubisoft heeft nu ook de officiële specificaties en systeemvereisten onthuld. Minimum systeemeisen:

OS: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit versions only)

PROCESSOR: Intel Core i5-2400s @ 2.5 GHz or AMD FX-6350 @ 3.9 GHz or equivalent

VIDEO CARD: NVIDIA GeForce GTX660 or AMD R9 270 (2048 MB VRAM with Shader Model 5.0 or better)

SYSTEM RAM: 6GB

Resolution: 720p

Video Preset: Lowest



Aanbevolen systeemeisen

OS: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit versions only)

PROCESSOR: Intel Core i7- 3770 @ 3.5 GHz or AMD FX-8350 @ 4.0 GHz

VIDEO CARD: NVIDIA GeForce GTX760 or AMD R9 280X (3GB VRAM with Shader Model 5.0 or better)

SYSTEM RAM: 8GB

Resolution: 1080p

Video Preset: High

Ubisoft laat verder weten dat het ontwikkelteam hard heeft gewerkt aan het realiseren van lage minimale systeemeisen. Het is zelfs zo dat deze eisen hetzelfde zijn als de eisen voor Assassin's Creed Syndicate, het vorige deel in de serie dat twee jaar geleden verscheen. Daardoor worden er meer systemen ondersteund dan ooit. Dat betekent niet dat er voor highend PC's niets nieuws onder zon is, met onder andere 4K ondersteuning en de mogelijkheid om de maximum framerate niet te cappen.



Titel: Assassin's Creed: Origins Type: Game Releasedatum: 27-10-2017 Ontwikkelaar: Ubisoft Uitgever: Ubisoft















