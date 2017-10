Gamed Gamekalender Oktober 2017 Pokémon Gold Packshot Sunday - Deel 215 Metroid: Samus Returns Nieuws: Nieuwe details Pokémon Ultra Sun en Moon

Door Rene Groen op 06-10-2017 om 08:21 Bron: Gamed The Pokémon Company International en Nintendo hebben meer informatie over het verhaal en tevens nieuwe Ultra Beast details bekendgemaakt van de binnenkort te verschijnen videogames Pokémon Ultra Sun en Pokémon Ultra Moon.



In Pokémon Ultra Sun en Pokémon Ultra Moon ontmoeten spelers de Ultra Recon Squad, een vreemde groep die uit een wereld afkomstig is die zich achter een ultra-wormgat bevindt. In elke versie kunnen spelers het verhaal vanuit verschillende perspectieven zien, waarbij Dulse en Zossie een centrale rol spelen in Pokémon Ultra Sun en waarbij Soliera en Phyco die rol innemen in Pokémon Ultra Moon. De Ultra Recon Squad brengt een nieuw Ultra Beast mee: UB Adhesive.

UB Adhesive

Type: Poison

Het hoofd van dit Ultra Beast is gevuld met gif welke hij afvuurt vanuit de giftige naald bovenop zijn hoofd. Naar verluidt is hij intelligent genoeg om de menselijke spraak te verstaan en vertoont hij veel emoties.

In Pokémon Ultra Sun en Pokémon Ultra Moon kunnen spelers naast UB Adhesive ook andere nieuwe Ultra Beasts ontmoeten. In Pokémon Ultra Sun kunnen spelers UB Burst ontmoeten, en in Pokémon Ultra Moon is dat UB Assembly.

UB Burst

Type: Fire/Ghost

UB Burst heeft een hoofd dat bestaat uit een serie vreemdsoortige vonken die hij kan verwijderen en kan laten ontploffen. Met zijn grappige gedrag krijgt hij zijn doelwitten zo ver dat zij niet meer op hun hoede zijn, en als zijn tegenstander heel dichtbij is, verrast hij ze door zonder waarschuwing zijn hoofd op te blazen.



UB Assembly

Type: Rock/Steel

Dit Ultra Beast is een verzameling van veel levensvormen. Het lijkt alsof hij gemaakt is uit op elkaar gestapelde stenen, maar elke "steen" is in feite een aparte levensvorm. Als hij de confrontatie zoekt met tegenstanders beginnen de ogen op elke steen helder rood te gloeien.

Pokémon Ultra Sun en Pokémon Ultra Moon verschijnen op 17 november.



In Pokémon Ultra Sun en Pokémon Ultra Moon waren ultra-wormgaten vreemdsoortige ruimtes die op mysterieuze wijze overal in de regio Alola verschenen en in mysterie gehuld waren. In Pokémon Ultra Sun en Pokémon Ultra Moon komen deze ultra-wormgaten opnieuw voor. Spelers kunnen op de rug van de Legendarische Pokémon Solgaleo en Lunala meerijden door deze wormgaten en werelden bereiken die ver daarachter liggen. Spelers kunnen via deze ultra-wormgaten veel diverse werelden bezoeken, waaronder Ultra Megalopolis! De wereld van Ultra Megalopolis is een plaats waarvan het licht gestolen werd door Necrozma. In deze wereld schijnt vanuit een mysterieus torenachtig gebouw een heel helder licht, maar wat er boven in dit bouwwerk staat te wachten is nog onbekend.In Pokémon Ultra Sun en Pokémon Ultra Moon ontmoeten spelers de Ultra Recon Squad, een vreemde groep die uit een wereld afkomstig is die zich achter een ultra-wormgat bevindt. In elke versie kunnen spelers het verhaal vanuit verschillende perspectieven zien, waarbij Dulse en Zossie een centrale rol spelen in Pokémon Ultra Sun en waarbij Soliera en Phyco die rol innemen in Pokémon Ultra Moon. De Ultra Recon Squad brengt een nieuw Ultra Beast mee: UB Adhesive.In Pokémon Ultra Sun en Pokémon Ultra Moon kunnen spelers naast UB Adhesive ook andere nieuwe Ultra Beasts ontmoeten. In Pokémon Ultra Sun kunnen spelers UB Burst ontmoeten, en in Pokémon Ultra Moon is dat UB Assembly.Pokémon Ultra Sun en Pokémon Ultra Moon verschijnen op 17 november. Tweeten



Andere berichten over Pokémon Ultra Sun [24-09-2017] [TGS] Trailer Pokémon Ultra Sun en Ultra Moon [14-09-2017] Details Pokemon Ultra Sun/Moon onthuld [29-08-2017] Pokémon Ultra Sun en Moon in Dual Pack [19-08-2017] Meer details Pokémon Ultra Sun en Ultra Moon [13-08-2017] Trailer Ultra Sun/Moon toont Dusk Form Lycanroc [07-08-2017] Nieuwe Lycanroc voor Ultra Sun en Moon 08:21 Pokémon Duel toont Poison Gym Cup

08:21 Majin Buu voor Dragon Ball Fighter Z Reacties (0) Geen reacties gevonden

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.



Titel: Pokémon Ultra Sun Type: Game Releasedatum: 17-11-2017 Ontwikkelaar: Game Freak Uitgever: Nintendo Media: Geen media gevonden Artikelen Games Forum