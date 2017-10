Wii U Virtual Console - Week 161 FIFA 18 Trulon: The Shadow Engine The LEGO Ninjago Movie Video Game Nieuws: Street Fighter V komt in Arcade Edition

Door Rene Groen op 06-10-2017 om 08:20 Bron: Gamed Capcom onthult vandaag Street Fighter V: Arcade Edition, een bijgewerkte versie van de fighter. Deze game verschijnt op 16 januari 2018 voor de PC en PlayStation 4. De nieuwe versie bevat alles uit de originele uitgave van Street Fighter V, samen met gloednieuwe gameplay-gerelateerde content, inclusief de Arcade Mode, Extra Battle Mode, nieuwe V-Trigger-acties, de Gallery, een geheel opnieuw ontworpen user-interface en meer.



Naast alle originele content uit Street Fighter V, komt de volgende content beschikbaar in Street Fighter V: Arcade Edition:

*Deze content is niet gratis beschikbaar voor bestaande Street Fighter V-spelers, maar kan worden aangeschaft met Fight Money dat de speler verdiende of in-game valuta. Voor spelers die Street Fighter V: Arcade Edition aanschaffen komt deze content beschikbaar via een downloadcode.

In de komende Arcade Mode kunnen spelers herinneringen ophalen aan de 30-jarige geschiedenis van de Street Fighter-serie. Kies uit zes verschillende paden en strijd tegen computergestuurde tegenstanders om unieke eindes te bereiken, gebaseerd op de prestaties van de speler. In de Extra Battle Mode komt een nieuwe reeks tijdelijk exclusieve uitdagingen beschikbaar waarmee ze Fight Money kunnen verdienen. Wie alle vier uitdagingen van een maand weet te voltooien, ontvangt een speciaal, premium kostuum dat exclusief in deze spelstand verkrijgbaar is. Street Fighter V blijft spelers in 2018 en daarna regelmatig voorzien van nieuwe content, inclusief extra uitdagingen en andere, onaangekondigde content. Binnenkort volgt meer nieuws over de nieuwe spelstanden en functies, inclusief de nieuwe user-interface.



Huidige spelers van Street Fighter V en toekomstige bezitters van Street Fighter V: Arcade Edition worden in dezelfde pool geplaatst, terwijl de cross-platform play tussen PS4 en pc de spelerbasis blijft verenigen. Alle gameplaycontent die na de lancering verscheen, zoals de DLC-personages van Street Fighter V, is geheel zonder betaling te verkrijgen, door diverse uitdagingen in de game te overwinnen en op die manier genoeg Fight Money te verdienen. Spelers die niet kunnen wachten om alle nieuwe content te ontgrendelen, kunnen deze ook direct aanschaffen met in-game valuta.



