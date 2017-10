The LEGO Ninjago Movie Video Game Gamed Gamekalender Oktober 2017 NBA 2K18 Pokkén Tournament DX Nieuws: DOOM flipt een Switch over

Door Redneckerz op 05-10-2017 om 17:31 Bron: Pocketgamer DOOM is de reboot uit 2016 van de klassieke shooter die nu zijn weg gaat vinden naar de Nintendo Switch. Hoewel er al veel beelden beschikbaar zijn, doen we er gewoon nog eens ruim twintig minuten erbovenop. Tweeten



Titel: DOOM Type: Game Releasedatum: 13-05-2016 Ontwikkelaar: id Software Uitgever: Bethesda Softworks Media:















