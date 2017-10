FIFA 18 Trulon: The Shadow Engine The LEGO Ninjago Movie Video Game Blue Reflection Nieuws: Extinction laat eerste gameplay zien

Door Rene Groen op 05-10-2017 om 14:17 Afgelopen juni kondigde ontwikkelaar Iron Galaxy hun nieuwe titel aan onder de naam Extinction. Centraal in het spel staan de Ravenii, legers van bloeddorstige monsters die het ooit voorzien hadden op de mensheid. Deze dreiging keert nu terug middels menseneters van wel vijftig meter hoog. Als speler kruip je in de huid van Avil, een soldaat die één van 's werelds laatste Sentinels is. Hoe dit zich laat vertalen in gameplay kunnen we nu zien in een eerste video. Tweeten



Titel: Extinction Type: Game Releasedatum: TBA 2018 Ontwikkelaar: Iron Galaxy Uitgever: Maximum Games Media:

