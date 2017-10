Nieuws: Only on PlayStation-sale in PlayStation Store

Door Joni Philips op 05-10-2017 om 05:00 Bron: PlayStation Blog Sony Interactive Entertainment Europe zorgt wekelijks voor een PlayStation Store update, maar het vergeet de oude items absoluut niet. Het bedrijf zorgt regelmatig voor prijsverlagingen die de verkoop moeten motiveren. Sony kiest momenteel voor een Only on PlayStation-verkoop waarin exclusieve PlayStation 3, PlayStation 4 en PlayStation Vita titels naar voren komen. De verkoop blijft open tot 18 oktober. Games waaronder Bloodborne en Uncharted kunnen hier worden aangeschaft. Er is ook een nieuwe verkoop van onafhankelijke games, deze zijn terug te vinden in de Digital Zone . Deze sale loopt eveneens tot 18 oktober. Tweeten



