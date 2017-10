Nieuws: Comeback voor Harvest Moon: The Tale of Two Towns

Harvest Moon: The Tale of Two Towns maakt binnenkort een comeback op Nintendo 3DS. Het oude Harvest Moon spel krijgt dankzij Marvelous een remake onder de naam Story of Seasons: The Tale of Two Towns+ waarbij onder andere de besturing een upgrade krijgt. Het uitgangspunt dat de speler dient te kiezen uit twee uiteenlopende steden.