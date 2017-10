Nieuws: Trailer Pokémon the Movie: I Choose You!

The Pokémon Company werkt momenteel samen met animatiestudio Oriental Light & Magic voor de productie van de twintigste Pokémon animatiefilm, die verschijnt ter viering van de twintigste verjaardag van de serie. Pokémon the Movie: I Choose You! is dan ook een terugkeer naar de origine van de serie, met een tienjarige Ash Ketchum die wil beginnen aan zijn reis om de allerbeste Pokémon trainer te worden.