Nieuws: Launchtrailer Dragon's Dogma: Dark Arisen

Door Rene Groen op 04-10-2017 om 15:33 Na de eerdere verschijning op de last-gen systemen maakt Dragon's Dogma: Dark Arisen nu de overstap naar de PlayStation 4 en Xbox One. De game bevat niet alleen het originele Dragon's Dogma, maar zoals de naam al aan geeft zit ook de uitbreiding Dark Arisen in het pakket. Tweeten



