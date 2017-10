Trulon: The Shadow Engine The LEGO Ninjago Movie Video Game Blue Reflection Final Fantasy IX Nieuws: Injustice 2 voegt Atom toe aan het roster

Door Rene Groen op 04-10-2017 om 15:31 Bij de Machinima Chasing the Cup finale heeft Warner Bros. bekend gemaakt dat Atom het nieuwste DLC personage is voor Injustice 2. Dit karakter, gebaseerd op personage Ray Palmer, kan onder andere kleiner en groter worden, zoals we ook zien in een video. [youutbe]UXg98guxIxQ[/youtube] Tweeten



Titel: Injustice 2 Type: Game Releasedatum: 18-05-2017 Ontwikkelaar: NetherRealm Studios Uitgever: Warner Bros. Media:



